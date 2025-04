Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel kapcsolatos fejleményeket. A feszültség a sertéstenyésztőket érinti a leginkább, náluk pár napos késés is a pénztárcára mehet. ","shortLead":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel...","id":"20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"e74845e6-510e-46f6-8cfd-6813d61d94df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 17:30","title":"Ragadós száj- és körömfájás: a piaci pszichózis miatt már azt a magyar húst sem veszik meg, amit lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul pöffeszkedő uraságnak és a sofőrnek egyaránt kedvezni próbál. Teszten a méregdrágán akár még a csillagokat is lehozó új Ghost Black Badge.","shortLead":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul...","id":"20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d.jpg","index":0,"item":"e919ecc6-6740-47ba-9808-2fc7b33f7c0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","timestamp":"2025. április. 06. 13:00","title":"220 millió forintos sportöltöny: teszten a 600 lovas V12-es új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint maga a tornádó, ezért a hadsereg nyomására megtiltották a szó használatát az időjárás-előrejelzésekben. Aztán az egész úgy maradt hat évtizeden át.","shortLead":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint...","id":"20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1.jpg","index":0,"item":"2a6dcc43-2cd2-4662-a8bf-0cc76ffef142","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","timestamp":"2025. április. 05. 08:03","title":"60 éven át tiltotta az USA kormánya a tornádó szó használatát, végül győzött a józan ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai hibákkal vádolja az MNB gazdálkodását kritizáló ÁSZ-t; tovább terjed a száj- és körömfájás járvány. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai...","id":"20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"23e7fd11-4e5b-46a2-9af7-94a7f9288613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","timestamp":"2025. április. 06. 07:00","title":"És akkor úgy omlik össze az eddigi világrend, hogy Trump még a pingvineket is megvámolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","shortLead":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","id":"20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae.jpg","index":0,"item":"295dddfa-a461-4b57-b661-875361d17c52","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","timestamp":"2025. április. 04. 15:55","title":"Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti az amerikai gazdaság kihasználását. Ráadásul Donald Trump a szolgáltatásokat teljesen kihagyta a képletből, pedig azok legalább olyan fontos részét jelentik a nemzetközi kereskedelemnek, mint az áruk, és ebben már az USA mérlege is kedvezőbb.","shortLead":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti...","id":"20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"8eea66c5-f1cd-4670-b655-5d6875496ab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 08:15","title":"Nem mindegy, hogy áru vagy szolgáltatás: Donald Trump a vámok kiszámolásánál figyelmen kívül hagyta a közgazdaságtan alapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány évtizedes küzdelmeiből. ","shortLead":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány...","id":"20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1.jpg","index":0,"item":"6a9cbd6a-207d-4ffa-8616-cc6261684da2","keywords":null,"link":"/360/20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","timestamp":"2025. április. 04. 15:47","title":"Orbán akkor lázad, amikor be akarják tartatni vele a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]