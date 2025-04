Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","shortLead":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","id":"20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292.jpg","index":0,"item":"12157965-65fd-411a-88a8-176e77929947","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","timestamp":"2025. április. 08. 14:09","title":"Országos sebességellenőrzés jön – településenként mutatjuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","shortLead":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","id":"20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e.jpg","index":0,"item":"cb37def6-cf67-456b-98c9-a9a863febd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:18","title":"Több hídfoglalóval szemben is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","shortLead":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","id":"20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88.jpg","index":0,"item":"052aa921-1ac2-42b6-8c2d-48d37af5c88e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","timestamp":"2025. április. 08. 11:07","title":"Reagált az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","shortLead":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","id":"20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"61391de9-7f04-4f56-ac7b-fb666f537ab1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","timestamp":"2025. április. 07. 20:35","title":"Caramel nyolc éve még a Fidesznek kampányolt, ma a Tisza Párt pultjánál fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, de jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A bíróságoknak alig több mint egy hétvégét hagytak, hogy véleményezzék az őket érintő jogszabály-módosítások maratoni terveit.","shortLead":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén...","id":"20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"d3d7e5ec-e7ac-4538-acde-fefb6b121563","keywords":null,"link":"/360/20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","timestamp":"2025. április. 08. 06:30","title":"Itt vannak az igazságügyi tárca tervei: megfizettetnék a bíróságokkal az egynapos határidő-túllépést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7b9b90-7f17-4d7c-87bf-6c34a544b31d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a romok között a sérültek mentésén. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a romok között a sérültek mentésén. ","id":"20250408_Kozel-huszan-meghaltak-amikor-beomlott-egy-szorakozohely-teteje-a-Dominikai-Koztarsasagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e7b9b90-7f17-4d7c-87bf-6c34a544b31d.jpg","index":0,"item":"f98c934c-1351-4a31-ae86-1c5adf327327","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_Kozel-huszan-meghaltak-amikor-beomlott-egy-szorakozohely-teteje-a-Dominikai-Koztarsasagban","timestamp":"2025. április. 08. 16:46","title":"Tizennyolcan meghaltak egy szórakozóhelyen a Dominikai Köztársaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57eb8b8-ef2a-4f8a-90c1-8095c7c8bf63","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A posztot megfogalmazó munkatársukat megbüntették.","shortLead":"A posztot megfogalmazó munkatársukat megbüntették.","id":"20250408_mlsz-ujpest-ferencvaros-elnezeskeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f57eb8b8-ef2a-4f8a-90c1-8095c7c8bf63.jpg","index":0,"item":"9462d434-13ee-4405-b833-09f663feb289","keywords":null,"link":"/sport/20250408_mlsz-ujpest-ferencvaros-elnezeskeres","timestamp":"2025. április. 08. 16:30","title":"Elnézést kért az újpesti szurkolóktól az MLSZ egy Facebook-bejegyzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]