Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","shortLead":"A lemezt Steve Mackey, a 2023 márciusában 56 évesen elhunyt basszusgitárosuk emlékének ajánlják.","id":"20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7662f2-c63c-4348-a483-070ca4181b72.jpg","index":0,"item":"8f47fcc1-85a8-4011-998a-3926244ef09f","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Pulp-uj-album-24-ev-utan-More-turne","timestamp":"2025. április. 10. 16:06","title":"24 év után új albummal jelentkezik a Pulp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","id":"20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5.jpg","index":0,"item":"88128038-03b8-485f-a5e2-f0e0db2a1364","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 12:22","title":"Gulyás: Nem Rogán Antal feleségéé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Generációk útján – Mit keresünk a volán mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és egyes speciális perek kezelésére.","shortLead":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és...","id":"20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9.jpg","index":0,"item":"86753b13-6c1d-4f54-845d-1b5fc661c732","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","timestamp":"2025. április. 10. 07:07","title":"Évente milliárdokat fizetnek ki a magyar kórházak műhibák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa83d139-eb8e-464f-a44e-81d2162fbb1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi számítógépét átvizsgálta a rendőrség, egy hónap múlva kell újra bíróság elé állnia.","shortLead":"A férfi számítógépét átvizsgálta a rendőrség, egy hónap múlva kell újra bíróság elé állnia.","id":"20250410_Gyerekporno-gyerekbantalmazas-amerikai-motorosok-alelnok-buffalo-rendorseg-gyermekpornografia-szamitogep-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa83d139-eb8e-464f-a44e-81d2162fbb1c.jpg","index":0,"item":"d02f0204-296f-49f0-b1d0-158642c71ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_Gyerekporno-gyerekbantalmazas-amerikai-motorosok-alelnok-buffalo-rendorseg-gyermekpornografia-szamitogep-borton","timestamp":"2025. április. 10. 21:15","title":"Gyerekpornót találtak a gyerekbántalmazás ellen küzdő amerikai motorosok alelnökénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani azokat az anyagokat, amelyek átjutottak a felszíni rétegen.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani...","id":"20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"74f351f9-350f-4afe-bb13-6b8c061849f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","timestamp":"2025. április. 09. 13:03","title":"Az egész világ vizét megtisztíthatják azok a baktériumok, amiket most fedeztek fel a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]