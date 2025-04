Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága. A korábban bankvezetőként, majd az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként dolgozó pénzpiaci szakember osztja az új jegybanki vezetés álláspontját, miszerint az elsődleges feladat az infláció letörése, ennek a legfontosabb eszköze a kamatpolitika.","shortLead":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága...","id":"20250415_kurali-mnb-meghallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec.jpg","index":0,"item":"b3acf022-df5f-4f9e-8042-c11260f76546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_kurali-mnb-meghallgatas","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Az ÁKK éléről frissít Varga Mihály jegybankja, de később derül ki, mi lesz az új alelnök feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek számított.","shortLead":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek...","id":"20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"b6c4c785-70af-473d-ba9b-c990f0721b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","timestamp":"2025. április. 14. 15:03","title":"Lezárul egy korszak a ChatGPT életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat, valamint a csatornákat is. ","shortLead":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat...","id":"20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"7700ead1-d8b9-4eb4-acbf-7552074b6161","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Egy sor új funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon, melynek egyik újdonsága egyenesen a legdrágább iPhone-okról érkezett. Nyúzópróbán a Honor 400 Lite.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon...","id":"20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7.jpg","index":0,"item":"c1a48b5b-90f4-428f-a08e-bdd85e9cbe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 16. 08:03","title":"Remek az ára, de mennyire jó a legújabb lájtos androidos mobil? Teszten a Honor 400 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin ügyesen sakkozik, ő kerülhet nyerő pozícióba. Ritkán fordul elő, hogy az USA első embere ilyen rosszul játssza ki az aduit, ahogy most Trump Kínával szemben. Amerika lehet a feltörekvő piacokra jellemző hitelválság következő epicentruma. Vucsics szerb elnök bejelentette a „színes forradalom” végét, de a tüntető diákokat ez nem érdekli. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin...","id":"20250414_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"c07bce19-600f-4d9a-8a18-e563fc897308","keywords":null,"link":"/360/20250414_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"„A Caligula-kapitalizmus a félidős választásokig velünk marad” – a Financial Times szerzője addig készpénzt és aranyat tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]