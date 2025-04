„Újabb próbálkozás Putyintól arra, hogy emberek életével játsszon” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az X-en azután, hogy az orosz elnök egyoldalú, vasárnap éjfélig tartó fegyverszünetet jelentett be húsvét alkalmából.

Zelenszkij a bejegyzésében jelezte: szerte Ukrajnában légiriadó van az orosz erők támadásai miatt. „Az ukrán égbolton megjelenő Sahíd drónok fedik fel, hogy Putyin valójában miként viszonyul a húsvéthoz és az emberéletekhez” – írta, hozzátéve: az ukrán légvédelem már működésbe lépett.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



As for…