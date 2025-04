Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy Weapon / RFDEW), melyet kimondottan a drónok ellen vetnek be.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy...","id":"20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4.jpg","index":0,"item":"184a657f-b023-49f1-832e-f72e09f6ae9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","timestamp":"2025. április. 17. 19:03","title":"Lövésenként 50 forintból szedi le az ellenséges drónrajokat egy új energiafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg kontinenst – írja a szerző, aki magát is jobboldalinak tartja.","shortLead":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg...","id":"20250417_Die-Welt-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105.jpg","index":0,"item":"65431513-c01c-4b00-a064-a8d7f889f56e","keywords":null,"link":"/360/20250417_Die-Welt-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 15:30","title":"Die Welt-vendégkommentár: Lendületben a Nyugat-barát populisták, de iparkodniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","shortLead":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","id":"20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d.jpg","index":0,"item":"f85edb02-ab8a-4193-a84f-1d969909f127","keywords":null,"link":"/sport/20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","timestamp":"2025. április. 17. 17:21","title":"Egy éve még rajta nevettek az emberek, mostanra a legnagyobbakkal említik egy lapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány április elején lépett ki a bíróságból.","shortLead":"A kormány április elején lépett ki a bíróságból.","id":"20250417_A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-magyarazatot-ker-Magyarorszagtol-amiert-nem-tartoztattak-le-Netanjahut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9.jpg","index":0,"item":"32cd648e-d77c-4de1-98a8-4c1849635098","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-magyarazatot-ker-Magyarorszagtol-amiert-nem-tartoztattak-le-Netanjahut","timestamp":"2025. április. 17. 22:14","title":"A Nemzetközi Büntetőbíróság magyarázatot követel Magyarországtól, amiért nem tartóztatták le Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van, ugyanakkor a gazdasági növekedést fékezheti a vámháború. A következő kamatdöntéseknél marad az eseti, a beérkező adatoktól függő döntéshozatal.","shortLead":"Az EKB 2,25 százalékra csökkentette az irányadó eurókamatot. A kormányzótanács szerint az inflációs pálya rendben van...","id":"20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c8944a-b5b1-43cb-b455-2180676d34a8.jpg","index":0,"item":"b63d1a07-4ddc-47fc-9ef6-a0338f173114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Kamatot-vagott-az-EKB","timestamp":"2025. április. 17. 14:51","title":"Kamatot vágott az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt, újra előtérbe került a kérdés: ki lehet majd a potenciális vásárló? Ahogy korábban, most is kering egy mindenki által ismert név: az Apple. Bár a vállalatnak ehhez lenne is anyagi forrása, szinte bizonyosan kijelenthető, nem fog belevágni egy ilyen üzletbe.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt...","id":"20250418_apple-tiktok-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf.jpg","index":0,"item":"1c44131b-1769-41e2-bc01-0d1b182ae9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_apple-tiktok-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 18. 10:03","title":"Miért nem érdekli az Apple-t a TikTok, ha pénze bőven lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7670d76-a719-4f0f-9b9f-746f6c6f7a13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltánt az Államadósság Kezelő Központtól igazolta le Varga Mihály.","shortLead":"Kurali Zoltánt az Államadósság Kezelő Központtól igazolta le Varga Mihály.","id":"20250418_mnb-kurali-zoltan-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7670d76-a719-4f0f-9b9f-746f6c6f7a13.jpg","index":0,"item":"98613ea3-784b-40c9-933f-a3140c4d1846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_mnb-kurali-zoltan-alelnok","timestamp":"2025. április. 18. 14:40","title":"Kinevezték a Magyar Nemzeti Bank új alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]