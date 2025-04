Migráció, melegek, globális felmelegedés – bonyolult lesz Ferenc pápa utódjának kiválasztása I Fülke Megosztott az egyház – de leginkább abban, hogy milyen súllyal foglalkozzon a világ legfontosabb témáival. Görföl Tibor teológust Kacskovics Mihály Béla kérdezte. Görföl Tibor az adásban is emlegetett cikkét itt tudja elolvasni: https://hvg.hu/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje Iratkozz fel a Fülke csatornájára!

Globális felmelegedés, Kína, háborúk, nyitás a nemi kisebbségek felé – ilyen kérdések mentén is döntenie kell annak a bíborosi testületnek, amely május elején dönt Ferenc pápa utódjáról. De valóban lesz május elejére új pápa? Görföl Tibor teológus szerint ez nem olyan biztos: annyira sok a szempontot és annyiféle érdeket kellene figyelembe venni, hogy elnyúlhat az utód kiválasztása.

Nem könnyíti a bíborosok helyzetét az sem, hogy alig ismerik egymást: sok az újonc, lesznek, akik csak most találkoznak először. Shortlistek azonban mindig vannak, és ahogy 2013-ban, úgy most is ott van ezek élén Erdő Péter bíboros is. Esélyekről, jövőképekről, belső konfliktusokról is kérdezte Görföl Tibort Kacskovics Mihály Béla.

Görföl Tibor az adásban is emlegetett cikkét itt tudja elolvasni.

Kövesse és hallgassa meg a HVG Podcastok műsorait az alábbi platformok bármelyikén: Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube.

Vagy iratkozzon fel a Fülke csatornájára itt: Spotify, Apple Podcasts.

Tartalom: