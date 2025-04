Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","shortLead":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","id":"20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399.jpg","index":0,"item":"d541e5db-0371-4178-84af-33f41793ba1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","timestamp":"2025. április. 22. 11:33","title":"A náci Németországhoz hasonlította a Trump-kormányt az USA egykori alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagy mértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagy mértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja, hogy részesévé vált volna a konfliktusnak. Az ukrán és az orosz haderőben is szolgálnak külföldiek, de az utóbbiakat Moszkva veti be tömegesen.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja...","id":"20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9.jpg","index":0,"item":"0deb5137-3c38-40a5-87d9-577ead74fb23","keywords":null,"link":"/360/20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","timestamp":"2025. április. 22. 10:30","title":"Az ukrajnai front mindkét oldalán vannak idegenlégiósok, és csecsenek harcolnak csecsenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","shortLead":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","id":"20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"4c24ade5-e539-46fe-b843-7e822ee93fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","timestamp":"2025. április. 22. 11:53","title":"Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","shortLead":"A pápák halála 1958 óta furcsamód összekapcsolódik a focicsapat sikerével.","id":"20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"6ebdc4a8-7ea1-46b9-8c69-593216dea14f","keywords":null,"link":"/sport/20250422_papa-halal-avellino-focicsapat-feljutas","timestamp":"2025. április. 22. 12:15","title":"A pápák miatt nem tudnak szívből örülni a feljutásnak az Avellino szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint szerkeszteni. Az újdonság eléggé hasonlít a TikTok megoldására.","shortLead":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint...","id":"20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e.jpg","index":0,"item":"149a2068-87ed-4daf-8ade-1ff3a5bb7c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. április. 23. 08:47","title":"Már tölthető: itt az Instagram vadiúj alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített információkat megosztani.","shortLead":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített...","id":"20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"2a901979-03e3-458b-82b9-ab84e544aa04","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","timestamp":"2025. április. 22. 06:25","title":"Az amerikai közmédia szerint már keresik Hegseth utódát, a Fehér Ház azonban tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]