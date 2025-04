Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e171959-a833-4df3-9f02-f577e1a87298","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több mint háromezer lóerő kettejük összteljesítménye. ","shortLead":"Több mint háromezer lóerő kettejük összteljesítménye. ","id":"20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e171959-a833-4df3-9f02-f577e1a87298.jpg","index":0,"item":"4c89e564-7da1-49ed-bf73-eb17d83ea414","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Bugatti-Chiron-Super-Sport-Chiron-Pur-Sport","timestamp":"2025. április. 22. 20:20","title":"Egymás ellen gyorsult a Bugatti brutális duója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna EU-tagsága ügyében szavaztat a kormány. Ellenérvként pedig számos csúsztatással és féligazsággal, de még több hazugsággal ijesztget és hergel.","shortLead":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna...","id":"20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e.jpg","index":0,"item":"d26d55a1-aa0d-445e-917c-6e22cc8a1a5a","keywords":null,"link":"/360/20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 24. 06:30","title":"Gyurcsányék 23 millió románjánál is nagyobbakat hazudik a kormány az Ukrajna EU-tagságával riogató konzultáció mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször is győztes Groupamával közösen nyert.","shortLead":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször...","id":"20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f.jpg","index":0,"item":"9e06a6d7-ac9b-4e73-bde9-a1b27ee3deb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 23. 08:10","title":"Ismét Mészáros cége viheti a gyermekek balesetbiztosítását évi közel százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59af6d9c-97cd-4611-b560-4d4977cfc887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sérültek többsége nő.","shortLead":"A sérültek többsége nő.","id":"20250423_Oroszorszag-Ukrajna-drontamadas-busz-utasok-Zelenszkij-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59af6d9c-97cd-4611-b560-4d4977cfc887.jpg","index":0,"item":"afc6fe93-1a93-4706-ac0d-6728df9c6f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Oroszorszag-Ukrajna-drontamadas-busz-utasok-Zelenszkij-Putyin","timestamp":"2025. április. 23. 15:23","title":"Ukrán munkásokat szállító buszba csapódott egy orosz drón, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már külföldön vették át.","shortLead":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már...","id":"20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"915d76e5-9ae5-4ac2-a476-8a1b32bb0fd6","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","timestamp":"2025. április. 24. 16:00","title":"Osztálytalálkozó a hetedik kétharmados Orbán-kormány idején – a régi SZFE-ihlette darab a Kamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551dcaa7-bf85-4e80-ad28-8f402d1181a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vége a közös fiókok kötetlen használatának a Warner Bros. Discoveryhez tartozó Max esetében is.","shortLead":"Vége a közös fiókok kötetlen használatának a Warner Bros. Discoveryhez tartozó Max esetében is.","id":"20250423_warner-max-fiokmegosztas-extra-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551dcaa7-bf85-4e80-ad28-8f402d1181a7.jpg","index":0,"item":"853534f3-2694-4e56-815f-c849fe09fa41","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_warner-max-fiokmegosztas-extra-dij","timestamp":"2025. április. 23. 11:03","title":"A Netflix után a Max is pénzt kér a fiókmegosztásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]