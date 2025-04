Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","shortLead":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","id":"20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab.jpg","index":0,"item":"8d4641c2-3db6-41d2-8f75-86e6e7d9de8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Gumicserehajrá: mítoszok és igazságok túlfújt gumikról, taxis trükkökről, négyévszakos abroncsokról és az otthoni cseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa71d831-7350-4437-8490-b727f0bfc11f","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Friss adatok mutatják, hogyan és mennyire alakítja át az elektromos szegmens az autónagyhatalmi játszmákat. Globálisan Kína, Európában pedig a Volkswagen tör éppen előre.","shortLead":"Friss adatok mutatják, hogyan és mennyire alakítja át az elektromos szegmens az autónagyhatalmi játszmákat. Globálisan...","id":"20250425_hvg-elektromos-autok-piaca-kina-byd-tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa71d831-7350-4437-8490-b727f0bfc11f.jpg","index":0,"item":"d742936a-4a1c-4a39-9dbd-bc6b36af710f","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-elektromos-autok-piaca-kina-byd-tesla","timestamp":"2025. április. 25. 13:30","title":"Belevágtak, majdnem bebukták az egészet, aztán megcsinálták: mi ez a sok kínai autó az utakon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit, a projekt olcsóbb, zöldebb és nyitotabb lesz.","shortLead":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit...","id":"20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7.jpg","index":0,"item":"b85f70a7-3310-49af-88ad-5e92b2db33ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","timestamp":"2025. április. 24. 05:20","title":"Olcsóbb lett a Pázmány Campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed161f5c-46a8-4c97-9f23-975d7d31117f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elkövetőt még aznap elfogták a rendőrök.","shortLead":"Az elkövetőt még aznap elfogták a rendőrök.","id":"20250424_Megprobalta-eladni-az-autojat-de-kiloktek-a-jarmubol-a-probakor-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed161f5c-46a8-4c97-9f23-975d7d31117f.jpg","index":0,"item":"714b27d0-efce-4895-a9ad-0215de104795","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Megprobalta-eladni-az-autojat-de-kiloktek-a-jarmubol-a-probakor-alatt","timestamp":"2025. április. 24. 07:56","title":"Megpróbálta eladni az autóját, de kilökték a járműből a próbakör alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","shortLead":"A bíróság azt is kimondta, hogy a Sztárbox nem tekinthető sporttevékenységnek.","id":"20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a18c3cc-d297-44fe-8960-50516b4d37fe.jpg","index":0,"item":"c81251fa-3a32-4419-aea3-78656c47c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_RTL-Mediatanacs-per-birosag-sztarbox-Fekete-Pako","timestamp":"2025. április. 25. 11:38","title":"„Téves képet közvetít a magyar állampolgárságról” – pert veszített az RTL a Médiatanáccsal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember, könnyen ötcsillagos érzéssel távozik.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember...","id":"20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"93ed305c-32ff-4904-9ab0-dc6f76dc6734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Orbán Ráhel nem szereti a prémiumturista kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]