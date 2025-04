Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Romantikus történelmi tévhittel és hat évnyi tévedéssel fejeződött be a nagy magyar történelmi tabló, a Netfilxre is így került fel.","shortLead":"Romantikus történelmi tévhittel és hat évnyi tévedéssel fejeződött be a nagy magyar történelmi tabló, a Netfilxre is...","id":"20250421_hunyadi-sorozat-tortenelmi-tevedes-tv2-hunyadi-janos-filmsorozat-netflix-matyas-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4a5ceff2-6ae8-40aa-9804-6b1f97240853","keywords":null,"link":"/elet/20250421_hunyadi-sorozat-tortenelmi-tevedes-tv2-hunyadi-janos-filmsorozat-netflix-matyas-kiraly","timestamp":"2025. április. 21. 09:02","title":"Két bakival zárult a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","shortLead":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","id":"20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"8da84690-fe60-47e7-a051-ab9ab6546044","keywords":null,"link":"/elet/20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","timestamp":"2025. április. 20. 18:55","title":"„Ez volt az utolsó” – kiakadt a drogellenes kormánybiztos a Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán, attól viszont igen, hogy hogyan fognak megélni a fizetésükből.","shortLead":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán...","id":"20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394.jpg","index":0,"item":"fa5938ba-19d5-40d0-b5d2-b0bbeda0a3d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 20. 08:44","title":"Az újságírókat nem az aggasztja legjobban, hogy a mesterséges intelligencia elveszi-e a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b18572-9ff8-40d7-a1ea-8680b6e70fe5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Változékony időjárás húsvét után. ","shortLead":"Változékony időjárás húsvét után. ","id":"20250420_Jovo-het-idojaras-husvet-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b18572-9ff8-40d7-a1ea-8680b6e70fe5.jpg","index":0,"item":"39fbe116-9611-4441-b252-8927350a7a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Jovo-het-idojaras-husvet-utan","timestamp":"2025. április. 20. 14:04","title":"Jövő hét hétfőn még 27, vasárnap már csak 17 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kocsi hajtott egymásba Mosonudvarnál.","shortLead":"Két kocsi hajtott egymásba Mosonudvarnál.","id":"20250420_Autobaleset-86-os-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5db54dc2-c97c-4ac0-ad17-32b75eeb1dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Autobaleset-86-os-ut","timestamp":"2025. április. 20. 21:43","title":"Fejre állva landolt az árokban egy autó a 86-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni államtitkárral.","shortLead":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni...","id":"20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb.jpg","index":0,"item":"45c349f7-388c-45dd-b4a7-730fec182174","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. április. 19. 17:24","title":"J. D. Vance személyesen ment a Vatikánba a Trump-kormányzatot ért pápai bírálatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","shortLead":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","id":"20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4.jpg","index":0,"item":"2735471b-0631-4458-b73c-21244a04587d","keywords":null,"link":"/elet/20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","timestamp":"2025. április. 19. 12:02","title":"Véget értek a viharok, kellemesen melegedő idő lesz a hosszú hétvége végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább gyűlik a főnyeremény összege.","shortLead":"Tovább gyűlik a főnyeremény összege.","id":"20250419_otos-lotto-sorsolas-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"977b4834-1c61-4be2-8706-2395e3dca9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250419_otos-lotto-sorsolas-nyeremeny","timestamp":"2025. április. 19. 20:06","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]