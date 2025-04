Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri a szabadulásáért küzdőket, hogy szervezzenek tüntetést az izraeli miniszterelnök rezidenciája elé.","shortLead":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri...","id":"20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b.jpg","index":0,"item":"ffa437ca-2681-43f8-98b6-d82b442d29b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","timestamp":"2025. április. 23. 19:06","title":"Magyar állampolgárságú túszról tett közzé videót a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb7f25-4626-44f0-b594-d63dfab5c436","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali autokraták szerte a világon remélik, hogy a következő katolikus egyházfő velük rokon világnézetű lesz. Sok múlik Afrikán és az Egyesült Államokon.","shortLead":"A jobboldali autokraták szerte a világon remélik, hogy a következő katolikus egyházfő velük rokon világnézetű lesz. Sok...","id":"20250424_Die-Zeit-kommentar-Trump-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8feb7f25-4626-44f0-b594-d63dfab5c436.jpg","index":0,"item":"9b261434-e9de-4b35-b728-61f53c2fd569","keywords":null,"link":"/360/20250424_Die-Zeit-kommentar-Trump-papa","timestamp":"2025. április. 24. 14:16","title":"Die Zeit-kommentár: Trump saját pápát akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem tesz javaslatot.","shortLead":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem...","id":"20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"f8f5dfa9-bcb2-44ba-a545-02caf110e2c6","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","timestamp":"2025. április. 24. 15:11","title":"Jön a lex Milák, a honvédelmi miniszter új feladatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","shortLead":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","id":"20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af.jpg","index":0,"item":"c2bf6e3e-6bc6-4270-ac57-96c60b3d217d","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","timestamp":"2025. április. 25. 10:53","title":"Navracsics Tibor: A folyamatos kétharmad „nem az önmérséklet irányába mutatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi Zrt. elindította Közép-Európa legnagyobb magánműhold-programját. A HUSAT keretében pályára állítandó űreszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek majd a Föld teljes felszínéről, amelyekből MI-alapú algoritmusokkal értéknövelt térbeli információk állíthatók elő. Mindez jelentős üzleti potenciált képvisel a földmegfigyelési szolgáltatások nemzetközi piacán, ugyanis a civil felhasználók és a védelmi szektor adatigénye is gyorsuló ütemben növekszik.","shortLead":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi...","id":"20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9.jpg","index":0,"item":"a127b98b-1b9c-4ebd-ad3b-42d7b4cb7626","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Műholdas földmegfigyelés: magyar vállalat is lehet globális adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte az önkormányzati köztisztviselők megmozdulását.","shortLead":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte...","id":"20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"3e1f01ac-ae12-43d1-8d5b-eba2814795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","timestamp":"2025. április. 23. 18:17","title":"Navracsicsék szerint jogellenes a közalkalmazottak szerdai sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]