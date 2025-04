Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal a vonat érkezése előtt tudták kimenteni a fejre állt gépjárműből. A vizsgálat során kiderült, hogy nem csak az eltulajdonított autó miatt volt oka menekülni. Halálos iramban – Kőbánya-kiadás.","shortLead":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal...","id":"20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c.jpg","index":0,"item":"fabb973b-45e3-449b-acf8-0b2b056c6ef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 11:56","title":"Megszületett az ítélet az életveszélyes autós üldözésbe keveredő férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","shortLead":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","id":"20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6.jpg","index":0,"item":"2b0464d1-36f7-4f2b-b2f2-fc043251a679","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","timestamp":"2025. április. 29. 09:01","title":"Mark Carney: Trump megpróbál megtörni minket, hogy Amerika átvegye az uralmat felettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","shortLead":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","id":"20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab.jpg","index":0,"item":"6070ffa1-512e-479a-8cf2-0ddafb76f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","timestamp":"2025. április. 29. 18:28","title":"Vádat emeltek az AfD volt munkatársa ellen, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 258 paragrafusos salátatörvénybe rejtette el a kormány a 2022-ben óriási botrányt kiváltó rendelet szövegét. ","shortLead":"Egy 258 paragrafusos salátatörvénybe rejtette el a kormány a 2022-ben óriási botrányt kiváltó rendelet szövegét. ","id":"20250430_tarvagas-rendelet-torveny-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597.jpg","index":0,"item":"b9e3e1f3-5330-49d3-9131-1a9d9a95f04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_tarvagas-rendelet-torveny-kormany","timestamp":"2025. április. 30. 10:07","title":"Törvénybe írná a kormány a tarvágásról szóló, felháborodást kiváltó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","shortLead":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","id":"20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"8df15fd8-5c18-47d7-981b-7999fae433a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","timestamp":"2025. április. 29. 09:00","title":"Játék a szavakkal: az NGM tagadja, hogy a kormány 48 milliárd forintért „rendelt” autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8ad7f9-9b5b-4929-91af-0039424546c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree nevű cég egy újabb, speciális tervezésű robotkutyát fejlesztett, ami biztonságosabbá teheti a tűzoltási munkálatokat.","shortLead":"A Unitree nevű cég egy újabb, speciális tervezésű robotkutyát fejlesztett, ami biztonságosabbá teheti a tűzoltási...","id":"20250430_unitree-robotkutya-tuzoltas-tuzolto-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8ad7f9-9b5b-4929-91af-0039424546c3.jpg","index":0,"item":"9c595c0c-72ca-4ff3-9aed-ba3513c07eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_unitree-robotkutya-tuzoltas-tuzolto-robot-video","timestamp":"2025. április. 30. 13:03","title":"60 méterre lövi a vizet az új kínai tűzoltó robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","shortLead":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","id":"20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67.jpg","index":0,"item":"840b55db-7fd3-4c9a-9a75-e7cbf7785530","keywords":null,"link":"/elet/20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","timestamp":"2025. április. 28. 16:15","title":"Hajós András a TV2-n szólt be a csatorna hírműsorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","shortLead":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","id":"20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"eaf8a899-b9bc-4748-b8cb-e5ad54b34794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","timestamp":"2025. április. 29. 14:06","title":"Grönlandig ért a spanyol áramszünet, több régióban is elment a telefon és az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]