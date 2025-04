Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","shortLead":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","id":"20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c.jpg","index":0,"item":"e9cba2bd-25d9-4432-aa71-60ff253f4b08","keywords":null,"link":"/elet/20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","timestamp":"2025. április. 30. 09:01","title":"Orbán Viktor beült Hajas Lászlóhoz egy tavaszi frizurafrissítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","shortLead":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","id":"20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5.jpg","index":0,"item":"e0aca99e-c591-46ec-9f78-559c1fcdcd34","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","timestamp":"2025. április. 29. 07:56","title":"Trump rájött, szerelni kellene az autóvámokon, hogy ne rakódjanak vámokra vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené. Azt viszont biztos, hogy maradna a helyiek elővásárlási joga, a feltételhez kötés és a betelepülési adó bevezetése.","shortLead":"A miniszter vitatja, hogy a korlátozás elértéktelenítené az ingatlanokat, de azt elismeri, hogy az árakat csökkentené...","id":"20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"93f1fe94-a7a4-4c81-bb07-47724be314a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Navracsics-Tibor-onellentmondasba-keveredett-elertektelenitene-e-az-ingatlanokat-a-vasarlasi-korlatozas","timestamp":"2025. április. 29. 15:04","title":"Navracsics Tibor: A kormány kész kivenni a településvédelmi törvény tervezetéből az ingatlanszerzés korlátozhatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet által szervezett sajtóreggelin. Szó volt agrártámogatásokról, a szektor helyzetéről és kilátásairól is. Egy fontos bejelentés is elhangzott.","shortLead":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet...","id":"20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab.jpg","index":0,"item":"d8316250-4066-432e-a75b-fccb8bb0adb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","timestamp":"2025. április. 29. 14:23","title":"Elhalasztja a kormány a precíziós mezőgazdasági eszközökre kiírt pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar szerint komoly átalakítás jöhet.","shortLead":"Magyar szerint komoly átalakítás jöhet.","id":"20250429_magyar-peter-rogan-antal-ktk-valasztasi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"c04c8a4a-a015-4718-a590-2fef7f64b57d","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-rogan-antal-ktk-valasztasi-torveny-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 10:39","title":"Magyar Péter állításai ellenére Rogánék tartják, hogy nem fogják piszkálni a választási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","shortLead":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","id":"20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9.jpg","index":0,"item":"69c40333-9957-4cd0-adf2-b17e77345516","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Megütött egy járókelőt Szegeden, erre olyat kapott vissza, hogy elájult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","shortLead":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","id":"20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"d6ea557b-169f-4601-a3f2-87c5e87c4fde","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","timestamp":"2025. április. 28. 17:28","title":"48 milliárd forintért vesz új autókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]