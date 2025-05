Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","shortLead":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","id":"20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620.jpg","index":0,"item":"c19a5a19-ac38-4343-84fb-401fb7867429","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. május. 03. 14:22","title":"Terjed a kanyaró az Egyesült Államokban, már 900-nál is több esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kérdés, ha így folytatódik, ezeket is megvámolják? ","shortLead":"Kérdés, ha így folytatódik, ezeket is megvámolják? ","id":"20250505_hibridekkel-nyomulnak-kinaiak-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"4850dcec-caab-4dc6-a746-95b5bc4a353a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_hibridekkel-nyomulnak-kinaiak-Europaban","timestamp":"2025. május. 05. 08:31","title":"Vámkerülő manőver: most a hibridekkel nyomulnak a kínaiak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","shortLead":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","id":"20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914.jpg","index":0,"item":"a06a4c52-2b86-4691-98ed-3db06fae4755","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","timestamp":"2025. május. 03. 20:36","title":"Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De miért éppen ebbe a Heves megyei faluba vezetett az útja? Elmentünk, hogy választ kapjunk erre, s kiderült: a miniszterelnök kábítószerügyi buzgalma itt legalább öt évet késett, azóta pedig nem a kormány, hanem tragikus módon egy haláleset javított a helyzeten. A rendőrség hetek óta hallgat, nem igazolja adatokkal a kábítószerügyi kormánybiztos állításait.","shortLead":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De...","id":"20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf.jpg","index":0,"item":"25255d91-611f-4595-8c58-1ae893579db7","keywords":null,"link":"/360/20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","timestamp":"2025. május. 04. 13:30","title":"„Nézzen körbe, lát itt drogosokat? Hány zombival találkozott amióta itt van?” – riport Tarnazsadányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai miatt, ugyanis súlyos hiányosságokat állapított meg és nagy veszteséget okozó döntéseket azonosított több száz milliárd forintnyi vagyonnal kapcsolatban. Litkai Gergely nagyon alapos prezentációt készített arról, hogyan jutottunk el ide. Láthatjuk a Halálcsillag alaprajzát, nyelvtörőnek is beillő rövidítéseket, és egy luxuskarórát, amelyet Matolcsy Ádám helyében KAP elég érdekes helyre rejtene.","shortLead":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék...","id":"20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"1b5d94ee-3e8a-4555-a91c-05f10878bb4c","keywords":null,"link":"/360/20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","timestamp":"2025. május. 03. 17:30","title":"Kösz, pénz: sírva vigadós összefoglaló az MNB-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország, az USA és Németország helyet cserélt volna – írja a neves bolgár politológus Ivan Krasztev.","shortLead":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország...","id":"20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb.jpg","index":0,"item":"7bef1c07-c1e7-42a6-948c-fba7c7b6b9c9","keywords":null,"link":"/360/20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"FT-kommentár: Egy biztonsági garanciák nélküli tűzszünet öngyilkosság lenne Ukrajna és Európa számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]