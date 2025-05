Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","shortLead":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","id":"20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa.jpg","index":0,"item":"26f74955-abc1-411a-b566-12ca4162e8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","timestamp":"2025. május. 05. 08:06","title":"Újabb tragikus hónapja volt a Teslának Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett Romániáról.","shortLead":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal...","id":"20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87.jpg","index":0,"item":"285e3ec7-8e50-4e89-b26d-fb95a94d5694","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:45","title":"Most dől el, hogy az oroszokkal vagy a Nyugattal tart-e Románia – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","shortLead":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","id":"20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434.jpg","index":0,"item":"e162d4e1-0463-4512-b5aa-8a78f6f02f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","timestamp":"2025. május. 05. 13:48","title":"Belecsobban a mesterséges intelligenciába az ország első mobilinfrastruktúra-szolgáltatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]