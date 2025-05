Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed al-Saraa az Aszad-rezsim bukása óta vezeti Szíriát, hivatalosan az átmeneti időszakra nevezték ki.","shortLead":"Ahmed al-Saraa az Aszad-rezsim bukása óta vezeti Szíriát, hivatalosan az átmeneti időszakra nevezték ki.","id":"20250507_Az-uj-sziriai-elnok-elso-europai-utjan-Macronnal-talalkozik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"0009e5d8-5944-4a51-80e4-4df0ca9eeed5","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Az-uj-sziriai-elnok-elso-europai-utjan-Macronnal-talalkozik","timestamp":"2025. május. 07. 14:51","title":"Macronnal tárgyal első európai útján az új szíriai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az embert. ","shortLead":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják...","id":"20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6.jpg","index":0,"item":"520c54b2-3dc5-4fde-99f9-4c67719bbe66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","timestamp":"2025. május. 08. 13:03","title":"Ön is kapott ilyen üzenetet? Azonnal törölje, mert veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","shortLead":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","id":"20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270.jpg","index":0,"item":"5a821ea2-355d-4129-856c-d5d538cb597f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 08:35","title":"Irányt vált a BYD, nem csak villanyautókat gyártanának Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja Majtényi László, jogtudós, korábbi ombudsman.","shortLead":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja...","id":"20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728.jpg","index":0,"item":"abab9905-02c7-4115-9652-88dcee265c81","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","timestamp":"2025. május. 07. 06:45","title":"Majtényi László: „Foszlik a paraván, látszik a rendszer züllöttsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3178d7a7-d841-4ebd-95f3-bb6f71bf3872","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A villámárvíz miatt több száz turistát kellett kimenekíteniük Petrából. Két embert nem sikerült kihozniuk a kanyonból.","shortLead":"A villámárvíz miatt több száz turistát kellett kimenekíteniük Petrából. Két embert nem sikerült kihozniuk a kanyonból.","id":"20250506_belga-turistak-villamarviz-jordania-petra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3178d7a7-d841-4ebd-95f3-bb6f71bf3872.jpg","index":0,"item":"397fff80-080b-4d19-bacc-0642868068fc","keywords":null,"link":"/elet/20250506_belga-turistak-villamarviz-jordania-petra","timestamp":"2025. május. 06. 18:54","title":"Belga turisták haltak meg a hétvégén villámárvízben Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Háborúellenes költségvetés – ekként jellemezte a jövő évi büdzsé tervezetét Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a nemzeti színű szalaggal átkötött dokumentumot kedd délután adta át Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének. Amikor az ezt követő sajtótájékoztatón arra emlékeztették, hogy bő fél évvel ezelőtt a 2025-öst békeköltségvetésnek nevezték, azt válaszolta: bíztunk Donald Trump győzelmében és abban, hogy gyorsan véget vet a háborúnak. Az előbbi bejött, az utóbbira még várni kell.","shortLead":"Háborúellenes költségvetés – ekként jellemezte a jövő évi büdzsé tervezetét Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250507_koltsegvetes-nagy-marton-gazdasag-valasztasi-osztogatas-kiigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"5efd672f-d7d5-4abe-a062-21bfb4a249d5","keywords":null,"link":"/360/20250507_koltsegvetes-nagy-marton-gazdasag-valasztasi-osztogatas-kiigazitas","timestamp":"2025. május. 07. 13:30","title":"2026-ban is nagy koppanás jöhet a választási osztogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]