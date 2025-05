Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"931b5c25-8449-48cb-bf0d-5d89a246d7d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A virtuális valóságban szerzett élményeket egészíti ki egy apró viselhető eszköz, amely a tapintás illúzióját kínálja a viselőjének. Valósághűbb tapintási visszajelzést ad, mint a jelenlegi vibrációs megoldások.","shortLead":"A virtuális valóságban szerzett élményeket egészíti ki egy apró viselhető eszköz, amely a tapintás illúzióját kínálja...","id":"20250509_viselheto-eszkoz-tapintas-virtualis-valosagban-vr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/931b5c25-8449-48cb-bf0d-5d89a246d7d0.jpg","index":0,"item":"bbd58db3-78dd-4364-970f-342ddeda4d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_viselheto-eszkoz-tapintas-virtualis-valosagban-vr","timestamp":"2025. május. 09. 10:03","title":"Illúzió felsőfokon: így tapinthat majd a semmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésére, és félreértés ne essék, nekik van is mit ünnepelni rajta, ám itt a két világ közötti fura, egyszerre senki és mindenki földjén, Európa lichthófján nehéz győzelemként megélni a történteket, függetlenül attól, hogy annak idején ki és melyik oldalon vett részt a háborúban.","shortLead":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának...","id":"20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07.jpg","index":0,"item":"b2e1beee-80fb-428b-a093-ed853e6ca93a","keywords":null,"link":"/360/20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","timestamp":"2025. május. 09. 19:02","title":"Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadúlás: miért nem tudunk máig mit kezdeni a győzelem napjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","shortLead":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","id":"20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c.jpg","index":0,"item":"ad16cd98-c0fd-40f8-9b8d-c3644be7a45b","keywords":null,"link":"/kkv/20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","timestamp":"2025. május. 10. 15:47","title":"Luxusvadászatokat hirdet a turai kastély képeivel egy cég, Tiborczék azt állítják, visszaélés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra a teljes háztartása zöldenergiával működik.","shortLead":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra...","id":"20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665.jpg","index":0,"item":"549b850a-d6eb-4154-b23b-05ac0df9c92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 08:03","title":"Összerakta 1000+ leselejtezett laptop használt akkumulátorát, most erről megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","shortLead":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","id":"20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"cb022a68-9f53-4d65-9c44-211d860171e9","keywords":null,"link":"/360/20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","timestamp":"2025. május. 09. 09:04","title":"Tóta W. Árpád búcsúztatja Gyurcsány Ferencet: Mint a villám tépte magányos fenyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és a kínai kereskedelmi delegáció szombaton ül tárgyalóasztalhoz Svájcban.","shortLead":"Az amerikai és a kínai kereskedelmi delegáció szombaton ül tárgyalóasztalhoz Svájcban.","id":"20250509_vamhaboru-egyesult-allamok-kina-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"31583289-c8a8-4cba-b9e2-30a91713d6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_vamhaboru-egyesult-allamok-kina-donald-trump","timestamp":"2025. május. 09. 15:01","title":"Trump az amerikai–kínai tárgyalás előtt: A 80 százalékos vám „helyesnek tűnik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek. Péntek délelőtt diplomáciai egyeztetés kezdődött Magyarország és Ukrajna között az ügyben, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, csak „ukrán propagandáról” volt szó.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át...","id":"20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"93600a3c-95bf-4b07-8c4e-bac3be55cb27","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","timestamp":"2025. május. 09. 09:43","title":"Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11105cf-ef06-434c-83bc-f2edfb26640a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"Egy évvel ezelőtt több tucat tartalomgyártót hoztak Budapestre, itt a nagy sikerként elkönyvelt út második felvonása. A vendéglista és a program változott, de a luxusszállodák maradtak.","shortLead":"Egy évvel ezelőtt több tucat tartalomgyártót hoztak Budapestre, itt a nagy sikerként elkönyvelt út második felvonása...","id":"20250509_Ujabb-influenszer-trip-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Gossip-Girl-Ed-Westwick-Haley-Kalil-Budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11105cf-ef06-434c-83bc-f2edfb26640a.jpg","index":0,"item":"de895300-06f2-4310-b7b7-d63cfc4330af","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Ujabb-influenszer-trip-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Gossip-Girl-Ed-Westwick-Haley-Kalil-Budapest-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 12:52","title":"Újabb influenszertripet szervezett a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Gossip Girl sztárját is elhozták Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]