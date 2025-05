Megérkezett hétfőn az Egyesült Államokba azoknak a dél-afrikai állampolgároknak első csoportja, akiket a Trump kormányzat azért fogad be, mert véleményük szerint az afrikai köztársaságban igazságtalan faji megkülönböztetéssel és erőszakkal kell szembenézniük. Az afrikánerek Dél-Afrika első európai telepeseinek leszármazottai, és az ország fehér lakosságának többségét teszik ki.

Az ötvenkilenc afrikánert, akik között nők és gyermekek is voltak, Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes fogadta a Washingtonban található Dulles nemzetközi repülőtéren.

„A mai napon az Egyesült Államok egyértelmű üzenetet küldött, összhangban a kormányzat Amerika mindenek előtt (America First) külpolitikai menetrendjével, amely szerint Amerika lépéseket fog tenni a faji megkülönböztetés áldozatainak védelme érdekében. Kiállunk e menekültek mellett, akik az Egyesült Államokban jobb jövőt építenek maguk és gyermekeik számára” – áll az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint senkinek sem szabad attól tartania, hogy kártérítés nélkül elkobozzák a tulajdonát, vagy hogy etnikai hovatartozása miatt erőszakos támadások áldozatává válik. Az amerikai kormány azt is közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni, és „segítenek nekik újjáépíteni az életüket a nagyszerű országukban”.

Today @DeputySecState welcomed the first group of Afrikaner refugees fleeing persecution from their native South Africa. We stand with these refugees, many of them farmers and former business owners, as they build a better future for themselves and their children here in the… pic.twitter.com/W16RJSU3tB