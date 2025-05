Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fiatalokat segítheti a TikTok új funkciója, mely este 10 után javasolja a videók pörgetésének abbahagyását – és egy meditációs gyakorlat elvégzését.","shortLead":"A fiatalokat segítheti a TikTok új funkciója, mely este 10 után javasolja a videók pörgetésének abbahagyását – és...","id":"20250516_bytedance-tiktok-meditacio-fiatalok-pihenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"472c30c5-a928-4683-8c2e-ac45162178ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_bytedance-tiktok-meditacio-fiatalok-pihenes","timestamp":"2025. május. 16. 15:03","title":"Mindenkinél megjelenik: meditálós funkciót kap a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta, hogyan tudják ezt átterhelni ügyfeleikre a pénzintézetek.","shortLead":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta...","id":"20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d.jpg","index":0,"item":"7f48d151-ec65-4afe-8fc5-1a550b5660f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","timestamp":"2025. május. 15. 14:58","title":"Megint az ügyfelek járhatnak rosszul: 2026-tól emelkedik a bankokat sújtó különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","shortLead":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","id":"20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"4203cc40-e5bc-48fa-a23a-b47bfab87dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 15. 08:28","title":"Hajnalban rejtélyeset posztolt a Facebookon Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nicusor Dan független államfőjelölt szerint a történelemből tudjuk, hogy mindig bűnbakot keresnek a szélsőségesek, ha a gazdaság rosszul működik.","shortLead":"Nicusor Dan független államfőjelölt szerint a történelemből tudjuk, hogy mindig bűnbakot keresnek a szélsőségesek, ha...","id":"20250515_Nicusor-Dan-Simion-szamara-a-magyar-kozosseg-keznel-van-mint-bunbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"f0aefbe1-7a7b-46ad-8518-6834852a32d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Nicusor-Dan-Simion-szamara-a-magyar-kozosseg-keznel-van-mint-bunbak","timestamp":"2025. május. 15. 15:05","title":"„Simion számára a magyar közösség kéznél van mint bűnbak” – állítja a független román államfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","id":"20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379.jpg","index":0,"item":"86c96ed2-4eec-4230-b7d1-630d7b1f59d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","timestamp":"2025. május. 15. 20:23","title":"Nemzetbiztonsági ügyben is csak konkrét indokkal lehet megtagadni a tájékoztatási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","shortLead":"Az együtteshez állandó tagként Nedvig Balambér csatlakozik.","id":"20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb5ba5-0509-4f05-ab7e-29abf372fb1a.jpg","index":0,"item":"5e98f50f-0c07-4613-a7fb-cc301668987b","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_zene-laar-andras-kft-zenekar-kilepes","timestamp":"2025. május. 14. 18:24","title":"Laár András kilépett a KFT-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és főosztályvezetőségig jutott, jelenleg a Pázmányon oktat büntetőjogot. Hallgatói korrekt és népszerű oktatóként jellemzik, szakmai előéletéről azonban nagyon keveset tudni.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és...","id":"20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"9d1edb5d-af62-41a6-9090-bc8b970306a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 15:33","title":"A lúgos orvos perében is képviselte már a vádat a leendő legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]