[{"available":true,"c_guid":"62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember szupersportkocsijában. Teszten a most először középmotoros Chevrolet Corvette, mely tálcán kínálja az amerikai életérzést.","shortLead":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember...","id":"20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f.jpg","index":0,"item":"2e964ad7-9aa7-4881-a41e-aa44097a265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 07:21","title":"Amerika a tarkónkon ordít: meghajtottuk az őszintén tahó új Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost lesz Ferenc pápa utódja, a Google keresési adatai alapján az átlagemberek közül jóformán senki nem számolt vele.","shortLead":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost...","id":"20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"3bd37ea7-56c1-4d8c-8244-5bbc19576766","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","timestamp":"2025. május. 16. 18:41","title":"Megválasztása előtt egyáltalán nem érdekelte az embereket Robert Francis Prevost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","shortLead":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","id":"20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7.jpg","index":0,"item":"78b7fb91-21bb-4746-a926-4696f612fc15","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","timestamp":"2025. május. 17. 17:24","title":"Erdogan és Aliyev is Budapestre jön a Türk Tanács találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi beszédként emlegetett leleplezés.","shortLead":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi...","id":"20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"d899354b-34e4-41ca-a301-9717271f63b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","timestamp":"2025. május. 17. 08:05","title":"A nap, amikor Gyurcsány Ferenc lenyomta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426fc40b-6efe-4e49-97d9-fe894d779304","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szaporodnak a fenntartható turisztikai célpontok, a felmérések szerint az útrakelők közül egyre többen keresik a környezetet óvó és a helyi közösségek érdekeit is figyelembe vevő utazási formákat. Cikkünkben bemutatjuk, mit tesznek a nagy szennyezők és mit tehetünk mi turistaként a fenntarthatóságért.","shortLead":"Szaporodnak a fenntartható turisztikai célpontok, a felmérések szerint az útrakelők közül egyre többen keresik...","id":"20250516_hvg-uj-szelek-felelos-turizmus-fenntarthato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426fc40b-6efe-4e49-97d9-fe894d779304.jpg","index":0,"item":"ef30479f-3090-4ef9-bfef-d6c31164c7b6","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-uj-szelek-felelos-turizmus-fenntarthato","timestamp":"2025. május. 16. 18:00","title":"Új szelek fújnak a turizmusban, de mennyire érdekli ez a magyarokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","shortLead":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","id":"20250517_m1-m7-okos-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50.jpg","index":0,"item":"a4589cbf-7872-4073-b626-5a681f2d6c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_m1-m7-okos-autopalya","timestamp":"2025. május. 17. 09:38","title":"A világ egyik legokosabb autópálya szakasza lesz az M1-M7 budaörsi bevezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem talált nyomot. ","shortLead":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem...","id":"20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156.jpg","index":0,"item":"32b1fd7c-c328-4855-b979-e2783902fba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 09:58","title":"Szigetvári cégét beavatkozással vádolják Lengyelországban, de pont a mostani ellenzék engedte szabadjára az ilyen kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]