[{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","shortLead":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","id":"20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"3b47d28a-d297-40bc-bfd1-49761c8ed1f2","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","timestamp":"2025. május. 20. 10:41","title":"Weinstein Istenre és a családjára esküdözött, hogy ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026 nem a végső összecsapás, csak egy évszám. Ez a május 22-én megjelenő hetilap hagyományos szerkesztői bejelentkezője, a Fülszöveg.","shortLead":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f.jpg","index":0,"item":"239a0506-6905-4c4a-884e-2dfc37b534a0","keywords":null,"link":"/360/20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","timestamp":"2025. május. 21. 12:37","title":"A HVG főszerkesztője: Nem elégszünk meg a legkönnyebb megoldással, és senkitől meg nem riadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"HVG","category":"elet","description":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük olyan nagy médiumok vezetői, mint a brit Guardian, az osztrák ORF vagy a lengyel Gazeta Wyborcza. Állásfoglalásukat változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük...","id":"20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41.jpg","index":0,"item":"80076483-7ddc-4dfa-9fa3-3d4740c1c254","keywords":null,"link":"/elet/20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 20. 13:59","title":"Magyarország a szabad sajtó ellehetetlenítésére készül – Az EU-nak muszáj cselekednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket. A Fővárosi Törvényszék inkább tényeket hozott, és arra mutatott rá, hogy az ítélettel zárult sajtó-helyreigazítási ügyek mindössze 3 százalékát helyezte hatályon kívül a felsőbb bíróság, és egyiket sem bírói elfogultság miatt.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket...","id":"20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"294a2450-1064-448f-96d9-d6d18ae18893","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","timestamp":"2025. május. 20. 14:58","title":"Közleményben cáfolta Kocsis Máté elfogult bírákról tett állításait a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában, Horvátországban és Romániában is jó példákat találhatnak azok, akiknek fontos ez a szempont. A tapasztalatok azt mutatják, egyre többen vannak: a felelősségteljes turizmus üzleti szempontok miatt is jó befektetés.","shortLead":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában...","id":"20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f.jpg","index":0,"item":"c7969c71-0b81-4052-ab14-8aa781b5cc3b","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","timestamp":"2025. május. 19. 18:06","title":"Fenntartható turizmus? Van, ahol rájöttek: üzletileg is megéri erre odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","shortLead":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","id":"20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d.jpg","index":0,"item":"f98b9c21-0e11-4e68-8586-92dd7d801763","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","timestamp":"2025. május. 21. 07:49","title":"Kósa Lajos hadat üzent a Legolasz és az Orália keresztneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","shortLead":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","id":"20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911.jpg","index":0,"item":"a4bceb80-b233-4a84-ae0e-88657c699a24","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","timestamp":"2025. május. 21. 05:31","title":"Lehet, hogy csinos, de a hatása pusztító – így teszi tönkre a lábunkat a kényelmetlen cipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de ígéretes, és ha beválik, annak a környezet is örülhet.","shortLead":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de...","id":"20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199.jpg","index":0,"item":"8713709a-c304-4c4a-824c-c15f3d50c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 19. 20:03","title":"Lehet, hogy hamarosan ön is egy darab műanyagban tárolja a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]