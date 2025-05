Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01ce8fe7-258a-4dee-b30b-51c4eb9f481a","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Ahogy egyre több fronton vív reménytelen jogcsatákat az Orbán-kormány az EU Bíróságán, úgy válik mind világosabbá a stratégiája: ha bukik, akkor sem veszít, mert nem vagy csak részben hajtja végre az ítéletet. Egy új kormány könnyen jogi aknamezőn találhatja magát.","shortLead":"Ahogy egyre több fronton vív reménytelen jogcsatákat az Orbán-kormány az EU Bíróságán, úgy válik mind világosabbá...","id":"20250523_hvg-unios-jog-eub-orban-kormany-jogallam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ce8fe7-258a-4dee-b30b-51c4eb9f481a.jpg","index":0,"item":"28ec1de8-9df9-40cb-9982-0cb4a5ca38ce","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-unios-jog-eub-orban-kormany-jogallam","timestamp":"2025. május. 23. 06:30","title":"Ha bukik, ha nem, drágán megfizetünk azért, hogy a Fidesz-kormány újra és újra átgázol az uniós jogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok meglétét, amelyeket a hagyományos vizsgálatok többsége nem jelez.","shortLead":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok...","id":"20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751.jpg","index":0,"item":"85e4e6e0-465f-49ce-9d9c-42823b675222","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","timestamp":"2025. május. 22. 18:30","title":"6000 férfivel próbálták ki: egy új nyálteszt kimutatja a prosztatarák agresszív formáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és ellehetetlenítő fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és...","id":"20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2.jpg","index":0,"item":"a53f7793-3651-44e2-9bce-6844697362e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","timestamp":"2025. május. 23. 11:34","title":"Civil szervezetek százai tiltakoznak az Európai Bizottságnál a Fidesz megfélemlítési törvénye ellen, országos tüntetéssorozat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid válasz az, hogy: igen.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid...","id":"20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473.jpg","index":0,"item":"bd9b296d-bd11-43cd-9067-73145cf3cc1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","timestamp":"2025. május. 22. 19:03","title":"Ölelkezős típus? Ilyen előnyökkel számolhat, ha alvás előtt összebújik a párjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos tervszámok állnak rendelkezésre. Attól függ, honnan nézzük, és hogyan számolunk, de az biztos, hogy a 31 milliárd feletti rendezési költség duplája a 2022-esnek. Átszámoltuk, mi minden van benne ebben az összegben, amelyből kijönne még egy Rose d’Or szuperjacht is.","shortLead":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos...","id":"20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf.jpg","index":0,"item":"413e79fd-2284-4b4c-b786-e5e43851444e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 14:07","title":"Négy év alatt úgy drágul duplájára a parlamenti választás rendezési költsége, hogy közben Orbánék letörték az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","shortLead":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","id":"20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94.jpg","index":0,"item":"38d658e8-c691-47d2-96fb-1809aeb6d602","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","timestamp":"2025. május. 23. 07:21","title":"Itt a legújabb hegyomlásnyi amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]