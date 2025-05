Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val szemben – mondta a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban Richard Baldwin professzor, aki évtizedek óta figyeli és elemzi a világkereskedelem rendszerét. ","shortLead":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val...","id":"20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"a581695c-975f-418e-b91e-e7f490fcb72d","keywords":null,"link":"/360/20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","timestamp":"2025. május. 23. 14:30","title":"„Április 2-án kezdődött az USA globális vezető szerepének vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d366dd22-a974-42fe-b087-aa1be411b046","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KicsiDope-pal közösen jegyzett DIKHTATURHA című klipben is van pénzeső. Meg Puzsér, Orbán, és Magyar Péter.","shortLead":"A KicsiDope-pal közösen jegyzett DIKHTATURHA című klipben is van pénzeső. Meg Puzsér, Orbán, és Magyar Péter.","id":"20250523_majka-dopeman-csurran-cseppen-rapper-valo-vilag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d366dd22-a974-42fe-b087-aa1be411b046.jpg","index":0,"item":"af95c21e-a639-4f51-a0c6-456dcd41263d","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_majka-dopeman-csurran-cseppen-rapper-valo-vilag-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 21:37","title":"Majkának üzen Dopeman új klipjében, de Magyar Pétert is bevágják pár képkockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","shortLead":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","id":"20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"880bc7d1-d77d-431c-99f1-c15b48d985d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:37","title":"„Vigyázz, Gergő, lájkoltad a Magyar Pétert!” – újabb részleteket árult el a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és intézmények sorában siralmasak az állapotok. A terület helyzetéről sokat elárul az is: mintha már a kormány is kezdene kimozdulni a gondok teljes tagadásának állapotából. A kormányfő magának is ellentmondva beszél az ágazat helyzetéről, a kancelláriaminiszter lát javítanivalót, a szaktárca vezetője pedig már a beismerésnél tart. Közben a lapunknak nyilatkozó gyermekvédelmi dolgozókból csak úgy dől a panasz.","shortLead":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és...","id":"20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a.jpg","index":0,"item":"26fe9011-adc9-4d1c-892b-1e85ba66580a","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 07:00","title":" „Ők azok a csecsemők, akik már nem is sírnak, mert nincs, aki felvenné őket” – lassan elrohad a gyermekvédelmi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor képernyőn néznek mesét – bizonyították amerikai kutatók.","shortLead":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor...","id":"20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39.jpg","index":0,"item":"152825a9-f4a5-42ea-8a33-03474c08a1c3","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","timestamp":"2025. május. 23. 16:15","title":"Mi történik pontosan a gyerekben, amikor képernyőt bámul – és amikor könyvet olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f829a868-b216-46b1-b5b8-9b3d762fa05f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A bukaresti tőzsde száguld, a lej pedig szépen erősödik, mióta Nicusor Dan nyerte a román elnökválasztást, de a látszat csal: a krízisnek nincs vége. A költségvetés helyzete borzasztó, kormány épp nincs, és akárki kerül az ország élére, hatalmas megszorítást kell levezényelnie, miközben olyan pártok adják a többséget, amelyek az elmúlt évek gazdaságpolitikáját elszúrták.","shortLead":"A bukaresti tőzsde száguld, a lej pedig szépen erősödik, mióta Nicusor Dan nyerte a román elnökválasztást, de a látszat...","id":"20250523_Romania-valasztas-valsag-elnok-Nicusor-Dan-hiany-megszoritas-gazdasag-kamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f829a868-b216-46b1-b5b8-9b3d762fa05f.jpg","index":0,"item":"daa9b529-cf38-4365-9ec3-a14b63ec59cd","keywords":null,"link":"/360/20250523_Romania-valasztas-valsag-elnok-Nicusor-Dan-hiany-megszoritas-gazdasag-kamat-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 09:30","title":"A katasztrófát elkerülte Románia, de menekülnie kell az újabb válság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","shortLead":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","id":"20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4.jpg","index":0,"item":"b19f2232-065a-45e2-9bd9-65c03bb901fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","timestamp":"2025. május. 23. 08:35","title":"Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli részlege nehezen talál megfelelő helyszínt rendezvényeinek, mert többen arra hivatkoznak, hogy nemkívánatosak náluk a „szélsőjobboldali eszméket” népszerűsítő események.","shortLead":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli...","id":"20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292.jpg","index":0,"item":"2ecf593e-de2c-4507-bf4d-573efdc6b8b2","keywords":null,"link":"/360/20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","timestamp":"2025. május. 23. 10:00","title":"Az Orbán-közeli MCC Brüsszelben megtapasztalta, milyen az, ha egy külföldről támogatott szervezet nem élvezheti a szólásszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]