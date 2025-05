Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a helyi magyarság megosztottan fogadta. Érkeztek Tisza szimpatizánsok Magyarországról, és Erdély több településéről is. Mások, bár kíváncsiak voltak, inkább otthon maradtak, és akadtak ellentüntetők is. Végigkísértük Magyar Pétert, amint átlépte a határt, elsétáltunk vele a nagyváradi várba, ahol beszédet mondott. A résztvevőket Orbán tihanyi beszédéről, és a Tisza erdélyi népszerűségéről kérdeztük. ","shortLead":"Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a helyi magyarság megosztottan fogadta. Érkeztek Tisza szimpatizánsok...","id":"20250524_Erdeklodes-es-megosztottsag--Magyar-Peter-belepett-a-Partiumba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"bb606142-0026-4f83-a4ab-19f163ed99cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Erdeklodes-es-megosztottsag--Magyar-Peter-belepett-a-Partiumba","timestamp":"2025. május. 25. 07:59","title":"Érdeklődés és megosztottság – videóriport Magyar Péter nagyváradi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás technológiája. Úgy tűnik, az ígéret teljesül, sőt, új néven és a korábbinál fejlettebb változatban jelenik meg a 3D-s videóhívás.","shortLead":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás...","id":"20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8.jpg","index":0,"item":"84d06d4b-26af-4103-8b34-e17588b1051d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","timestamp":"2025. május. 24. 18:03","title":"Elindul a Google „varázsablaka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a valaha kifejlesztett legfontosabb rákellenes gyógyszerként” emlegetnek. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a...","id":"20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7.jpg","index":0,"item":"317c961f-cc65-49c0-b46b-bdbcd8178367","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","timestamp":"2025. május. 24. 19:15","title":"Egy véletlen felfedezés, ami új fejezetet nyitott a rákgyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4851cd7-1d4f-4bff-9a9f-e8e6b5c026f7","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A kínai autógyártó szédületes tempóban tarolná le az Európai Unió piacát, ebben játszhat kulcsszerepet a szegedi gyár és a budapesti fejlesztési központ. De felmerülhet egy újabb akkugyár telepítése is.","shortLead":"A kínai autógyártó szédületes tempóban tarolná le az Európai Unió piacát, ebben játszhat kulcsszerepet a szegedi gyár...","id":"20250523_BYD-europai-kozpont-Budapest-szegedi-gyar-terjeszkedes-akkugyar-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4851cd7-1d4f-4bff-9a9f-e8e6b5c026f7.jpg","index":0,"item":"6e55d7d5-67cb-417e-872d-44bae9d761e8","keywords":null,"link":"/360/20250523_BYD-europai-kozpont-Budapest-szegedi-gyar-terjeszkedes-akkugyar-befektetesek","timestamp":"2025. május. 23. 17:30","title":"Agresszívan rúgja rá az ajtót Európára a BYD, a magyarországi terjeszkedés a leglátványosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","shortLead":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","id":"20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"880bc7d1-d77d-431c-99f1-c15b48d985d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:37","title":"„Vigyázz, Gergő, lájkoltad a Magyar Pétert!” – újabb részleteket árult el a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1bbf02-efbf-40a8-bee9-95bfc085f80c","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Dupla koncertet ad a heavy metal ikonikus zenekara a Budapest Arénában május 27–28-án.","shortLead":"Dupla koncertet ad a heavy metal ikonikus zenekara a Budapest Arénában május 27–28-án.","id":"20250523_Iron-Maiden-50-Budapest-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1bbf02-efbf-40a8-bee9-95bfc085f80c.jpg","index":0,"item":"22b876d5-8ec9-43eb-a84a-23c9b04d3b9a","keywords":null,"link":"/360/20250523_Iron-Maiden-50-Budapest-hvg","timestamp":"2025. május. 23. 18:30","title":"Budapesten indul az 50 éves Iron Maiden világ körüli turnéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]