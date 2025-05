Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Magyar Péter ingoványos terepre gyalogol be, Habony Árpád pedig csöndben beszállt egy cseh hadiipari cégbe.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250525_Elvitelre-Habony-Arpad-Magyar-Peter-hadiipar-Nagyvarad-tihanyi-beszed-egymillio-lepes-uzlet-radar-alatt-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"e0690540-0520-4fc6-b51b-6c1f1dea5d24","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Elvitelre-Habony-Arpad-Magyar-Peter-hadiipar-Nagyvarad-tihanyi-beszed-egymillio-lepes-uzlet-radar-alatt-podcast","timestamp":"2025. május. 25. 06:00","title":"Egymillió lépés és egy üzlet a radar alatt│Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","shortLead":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","id":"20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb.jpg","index":0,"item":"d5e3dbe2-1f41-424f-94b5-63ea12756001","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 13:58","title":"Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f720fa-20fb-4881-8584-9a6e23acdaae","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: klaviatúrapankrátor, eltáv, összegecske, LX-RY, Kenyérbogár.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250525_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f720fa-20fb-4881-8584-9a6e23acdaae.jpg","index":0,"item":"aed5cb48-9378-498d-bb26-a0038e12870b","keywords":null,"link":"/360/20250525_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely","timestamp":"2025. május. 25. 17:30","title":"Péterfy Gergely: Ez a szektaalapítók, vándor csodadoktorok, önjelölt mágusok és jövendőmondók ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","id":"20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5.jpg","index":0,"item":"446324e1-af2f-43ca-82cd-f63a5e42e711","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. május. 26. 06:41","title":"Magyarországon a valaha készült legdurvább gyorsulású Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Harvard legázolásában visszaköszön az orbáni minta, Kína viszont alighanem nem tud hová lenni örömében, hiszen legfőbb ellenfele saját magát bénítja meg. Közben senki nem hisz már a békemegállapodásban, ám akárhogy is próbálja Trump eltolni magától, Ukrajna az ő háborúja, amit Putyinnak esze ágában sincs abbahagyni, és még csak most kezdi igazán önteni bele a pénzt. De nagy bajok vannak Izraelben és Franciaországban is. Nemzetközi lapszemle. ","shortLead":"A Harvard legázolásában visszaköszön az orbáni minta, Kína viszont alighanem nem tud hová lenni örömében, hiszen...","id":"20250524_Orban-es-a-tobbi-jobboldali-populista-teljesen-felreetette-Trump-szandekait-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"044fda5c-6a23-4a4f-aae4-2c6f44d4e023","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-es-a-tobbi-jobboldali-populista-teljesen-felreetette-Trump-szandekait-lapszemle","timestamp":"2025. május. 24. 15:04","title":"Orbán és a többi jobboldali populista teljesen félreértette Trumpot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják rávenni a felhasználókat a rosszindulatú felek, melyek révén mindenféle adatot el lehet lopni az eszközről.","shortLead":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják...","id":"20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3959440d-75a6-4936-a2a6-0e7df37047d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","timestamp":"2025. május. 26. 10:03","title":"Veszélyes TikTok-videók terjednek – ha nem vigyáz, a pénzét is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]