[{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány a Balatonnál. A szakképzett munkavállalók korábban elképzelhetetlen elvárásokkal állnak elő.","shortLead":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány...","id":"20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1.jpg","index":0,"item":"08a76b20-6166-4a3c-95a1-67a52516ad08","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","timestamp":"2025. május. 27. 08:56","title":"Idénymunka a Balatonnál: milliós fizetés, panorámás szoba, masszőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, és ha igen, hányan. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, és ha igen, hányan. ","id":"20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54.jpg","index":0,"item":"5a1bcb08-22ca-4678-8508-0fc2369b97d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","timestamp":"2025. május. 27. 12:19","title":"Hatalmas robbanás rázott meg egy vegyi üzemet Kelet-Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de a profitja elmaradt a 2023-astól, azért jutott szépen osztalék is.","shortLead":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de...","id":"20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644.jpg","index":0,"item":"c65e634d-4322-499e-9118-d98b22ddca60","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","timestamp":"2025. május. 27. 14:29","title":"Rekordbevételnek örülhet a NER karcagi építője, aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal fölé is tetőt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.","shortLead":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű...","id":"20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"4c9622cd-dc94-4280-a2ee-ddee3831c898","keywords":null,"link":"/360/20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","timestamp":"2025. május. 27. 06:30","title":"Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","shortLead":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","id":"20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01.jpg","index":0,"item":"3d129b06-d2bd-4cd8-bc84-3db16e829570","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","timestamp":"2025. május. 27. 11:31","title":"Darabokra tépte a robbanás a költöztetőautót, amikor felrobbant benne egy gázpalack – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","shortLead":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","id":"20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e.jpg","index":0,"item":"6ca0b411-aad8-4d5f-8699-8cb061c9f3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 16:28","title":"Felbuzgott a profit a szentgotthárdi Opelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","shortLead":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","id":"20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4.jpg","index":0,"item":"099334be-9f57-444b-864a-fff50ab5a45a","keywords":null,"link":"/sport/20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","timestamp":"2025. május. 28. 20:02","title":"Meghalt a Cigánd SE 18 éves játékosa, miután a kapussal ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen megoldható, mostanra rájöttek, mégsem.","shortLead":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen...","id":"20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034.jpg","index":0,"item":"c71ce5cd-d1a4-4d03-be11-c62bee47e2f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:34","title":"Tényleg egy egyszeri utalvánnyá fokozzák le az Orbán Viktor által az időseknek beígért áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]