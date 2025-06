Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5159e82c-612e-48b2-a599-493654d743a7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legújabb Bentley Bentayga Speed, amelynek a végsebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Megérkezett a legújabb Bentley Bentayga Speed, amelynek a végsebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250603_bukta-a-V12-t-de-erosebb-v8-at-kapott-a-bentley-bentayga-speed-legdurvabb-SUV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5159e82c-612e-48b2-a599-493654d743a7.jpg","index":0,"item":"fd6ad3ad-e20f-45fa-9aae-e665df0e0145","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_bukta-a-V12-t-de-erosebb-v8-at-kapott-a-bentley-bentayga-speed-legdurvabb-SUV","timestamp":"2025. június. 03. 07:59","title":"Bukta a V12-t, de erősebb V8-at kapott a Bentley legdurvább SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96de95e-4142-4f30-824c-e111f6b953a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy órán át válaszolt a CPAC Hungary rendezvényre érkezett vendégek kérdéseire.","shortLead":"A miniszterelnök egy órán át válaszolt a CPAC Hungary rendezvényre érkezett vendégek kérdéseire.","id":"20250602_Orban-CPAC-ujsagiro-influenszer-vendegek-Karmelita-migracio-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96de95e-4142-4f30-824c-e111f6b953a7.jpg","index":0,"item":"0915996b-0ba0-4001-9a21-1c95f08d9bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-CPAC-ujsagiro-influenszer-vendegek-Karmelita-migracio-ukrajna","timestamp":"2025. június. 02. 08:38","title":"Orbán egy csapat baráti újságírónak és influenszernek bizonygatta a Karmelitában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig várni kell. ","shortLead":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig...","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f.jpg","index":0,"item":"77b959f5-a684-40c1-b21b-9a7eaaa1111a","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 21:18","title":"Lengyel elnökválasztás: túl szoros az eredmény, még nem biztos a liberális győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","shortLead":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","id":"20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e.jpg","index":0,"item":"222cf31a-3c12-4145-b182-757831a6596c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","timestamp":"2025. június. 02. 08:41","title":"Itt a megújult Land Rover Defender, akár 635 lovas biturbó V8-cal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""}]