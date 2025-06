Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","shortLead":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","id":"20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf.jpg","index":0,"item":"3eb48ab5-cce8-48d8-b814-a61b6be9164e","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. június. 02. 19:36","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz tanár, aki Meloni lányának halálát kívánta a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott határ politikájának” eredményeként tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott...","id":"20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3.jpg","index":0,"item":"949f60d9-4de5-4309-b1b8-15de0e27769c","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 05:44","title":"Trump megtalálta a felelőst a coloradói antiszemita támadásért: a Biden-kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0aa197-e6a8-4977-8ac0-0394b5c21f0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":" Közel 30 éves a kocsi, de szinte makulátlan. ","shortLead":" Közel 30 éves a kocsi, de szinte makulátlan. ","id":"20250602_Egymillio-kilometernel-jar-ez-az-5-os-BMW-eredeti-valtoval-motorral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be0aa197-e6a8-4977-8ac0-0394b5c21f0c.jpg","index":0,"item":"2fac1308-1249-4c5a-9676-e2af7a4dc029","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Egymillio-kilometernel-jar-ez-az-5-os-BMW-eredeti-valtoval-motorral","timestamp":"2025. június. 03. 07:11","title":"Ez a BMW cáfolja a sztereotípiákat: egymillió kilométernél jár eredeti váltóval, motorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224.jpg","index":0,"item":"2f652615-00c7-42ab-bfd6-315b19527c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","timestamp":"2025. június. 01. 12:00","title":"Ez történt: A Telekom mindenkinél bekapcsolt egy ingyenes új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes átadási letartóztatásba került egy magyar állampolgárságú nő, akit Németországban gyilkossággal gyanúsítanak. Egy német hatósági papírra várnak, ha megérkezik, akkor kint indulhat vele szemben eljárás.","shortLead":"Ideiglenes átadási letartóztatásba került egy magyar állampolgárságú nő, akit Németországban gyilkossággal...","id":"20250603_Gyilkossaggal-gyanusitott-magyar-no-atadasat-kerik-a-nemetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"7ef5627c-a177-44b5-841a-76f8d262ea72","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Gyilkossaggal-gyanusitott-magyar-no-atadasat-kerik-a-nemetek","timestamp":"2025. június. 03. 08:58","title":"Gyilkossággal gyanúsított magyar nő átadását kérik a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","shortLead":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","id":"20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175.jpg","index":0,"item":"b314ac77-a9d3-4051-8bc6-a6c4227b9237","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","timestamp":"2025. június. 02. 10:02","title":"Jászalsószentgyörgyön fogtak el egy nőt, aki Németországban megölt egy magyar férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","shortLead":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","id":"20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056.jpg","index":0,"item":"6bc97d90-d8c1-48ba-81f0-1db1637c7da3","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","timestamp":"2025. június. 02. 14:39","title":"Jön a Dexter folytatása, az előzetes már kint is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]