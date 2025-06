Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","shortLead":"Az irányítástechnikai berendezés hibásodott meg.","id":"20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e.jpg","index":0,"item":"45afe1a0-76ae-4373-8bfb-2c89927d3979","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_paks-atomeromu-meghibasodas-teljesitmeny-csokkenes","timestamp":"2025. június. 02. 13:46","title":"Meghibásodás miatt csökkent a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának halálát kívánta. Miután botrány lett belőle, a tanárként dolgozó férfi a ChatGPT-t hibáztatta a történtekért.","shortLead":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának...","id":"20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d.jpg","index":0,"item":"8a5fd8dd-bb6c-4889-ab4a-576ba60f6262","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 03. 13:33","title":"Halálosan megfenyegette Giorgia Meloni lányát, a ChatGPT-t hibáztatja az olasz tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz megfelelően, mert a tehetsége alapján Michael Phelps-i magasságokba juthatna, az egész világ hőse lehetne.","shortLead":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz...","id":"20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"69e606a1-cd49-44cf-a1bf-3128d2fe2485","keywords":null,"link":"/sport/20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 13:16","title":"Wladár Sándor: Megmentettünk egy lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","shortLead":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","id":"20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf.jpg","index":0,"item":"9665a607-92bf-49a1-b215-9b793d26bdcb","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 04. 11:46","title":"Vasvári Vivien férje azt állítja, családja halálos fenyegetéseket kap Molnár Áron követőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","shortLead":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","id":"20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"c7b49ae0-a4a1-4629-ac60-f3beaeb69733","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Nem keletkeztek új beomlások, de a régiek tovább nőttek a parajdi sóbányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","shortLead":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","id":"20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"81821d38-2dc5-496c-8f06-b1919f2652bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","timestamp":"2025. június. 02. 13:09","title":"Óriási javulás: már csak a magyar gazdák 63 százaléka szerint volt pocsék az előző év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","shortLead":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","id":"20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17.jpg","index":0,"item":"6b0eec53-6335-4eea-947d-8628f815c44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","timestamp":"2025. június. 02. 16:46","title":"Közel 4 milliárd forintos mínuszt hozott össze a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség mérnökei meg tudták oldani a problémát.","shortLead":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség...","id":"20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7.jpg","index":0,"item":"330709a2-3d55-4121-8982-a3352b189b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","timestamp":"2025. június. 02. 16:03","title":"Bajba került a NASA űrszondája, ami egy olyan aszteroida felé tart, amely mindenkit csúcsgazdaggá tehetne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]