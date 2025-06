Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált Navracsics Tibor kritikáira. ","shortLead":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált...","id":"20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"3ed3ebf5-9df7-43ed-9efe-f273a6655921","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","timestamp":"2025. június. 07. 11:15","title":"Ha a Fidesz egysége ezt követeli, akkor Lázár hajlandó személyesen bocsánatot kérni Navracsicstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. Sorozatunk első részében kilenc könyvet ajánlunk.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837.jpg","index":0,"item":"3eb03949-de90-4a78-8762-562b344bc408","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","timestamp":"2025. június. 07. 18:00","title":"„Vörös tatárjárás” és „vörös farsang”, hamis hősök, tabutémák gyilkosa – könyvheti HVG-mustra, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","shortLead":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","id":"20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28.jpg","index":0,"item":"60bec5a8-97ff-4be0-8672-eabe9c89f8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","timestamp":"2025. június. 06. 17:02","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint ritka esetben látásvesztéshez vezethet az Ozempic használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","id":"20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de.jpg","index":0,"item":"3e609975-f160-4226-8224-2c123ca9848a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","timestamp":"2025. június. 05. 18:53","title":"Kormányhivatali dolgozók ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt a kíséretnek az a tagja, akivel a legértelmesebben el lehetett beszélgetni.","shortLead":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt...","id":"20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"2ef4b427-ec04-45a4-905a-0d22e95e3da0","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Erdő Péter: Nem lenne túl eredményes csak úgy csípőből meghívni a pápát Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb börtönébe.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb...","id":"20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a.jpg","index":0,"item":"569e4d7b-9616-4e2b-aca7-a6738009f6d5","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","timestamp":"2025. június. 07. 16:49","title":"Visszaszállították az Egyesült Államokba és vádat emeltek a jogtalanul Salvadorba toloncolt családapa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bezuhantak a Tesla-részvények az amerikai elnök és a milliárdos összeveszésének hírére.","shortLead":"Bezuhantak a Tesla-részvények az amerikai elnök és a milliárdos összeveszésének hírére.","id":"20250605_trump-musk-szerzodesbontas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"2fdf5993-d8dc-4e01-904c-b8fe1ea10aac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_trump-musk-szerzodesbontas-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:38","title":"Trump arról írt, hogy az amerikai kormány felbontja Elon Musk szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta az Epstein-akták titkosítása miatt. Epstein ügyvédje reagált, Trump megosztotta. ","shortLead":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta...","id":"20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"9fa757b5-513c-4ca6-a56a-d418fd7b80ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","timestamp":"2025. június. 07. 09:13","title":"Epstein ügyvédje bevédte Trumpot, miután Musk azt állította az amerikai elnök neve is szerepel titkosított aktákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]