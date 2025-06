Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","shortLead":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","id":"20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c.jpg","index":0,"item":"3cc8064b-7e35-4d8f-8c58-aa97b3291c63","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","timestamp":"2025. június. 06. 13:05","title":"Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje, ezért lehetnek extravörösek a naplementék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának európai és hazai jelentőségéről. Kockán forog-e Magyarország európai Uniós tagsága és mennyire maradna jogilag élhető Magyarország az orosz propagandát idéző szabályozások után? A NEUrologus Podcast kövezkező adása.","shortLead":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának...","id":"20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12.jpg","index":0,"item":"16e2d924-950d-4d1a-888f-318682a08dbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","timestamp":"2025. június. 07. 11:31","title":"Ilyen a szuverenitásvédelmi törvény EU-s szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","shortLead":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","id":"20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"8e782e4e-d2d5-4acf-bc93-482fcf84098a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","timestamp":"2025. június. 05. 21:54","title":"Betiltotta a kormány a szivárványos zászló kitűzését az állami intézmények épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami tulajdonban lévő épület felújítására és berendezésére 300 millió forintot biztosított a kormány – értesült a HVG. Információink szerint tavaly november óta 25 millió forintot költöttek a ház ingóságaira. ","shortLead":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami...","id":"20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b.jpg","index":0,"item":"fa104562-1578-4c04-b754-17e86a35509b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Háromszázmillió forintból újították fel Sulyok Tamás lakhelyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.","shortLead":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult...","id":"20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3.jpg","index":0,"item":"79737b1c-3933-4165-b4fa-b3382068f5bd","keywords":null,"link":"/elet/20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","timestamp":"2025. június. 05. 15:31","title":"Otthagytak a játszótéren egy 6 éves kisfiút a nagyszülei, és elmentek vásárolgatni meg fodrászhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió lesz. Az új struktúrát az unió állampolgárai fogják irányítani és kizárólag az európai jogszabályok hatálya alá tartozik majd. A működtetéséhez a vállalat új európai szervezetet hoz létre németországi székhellyel. A projekt Brandenburgban valósul meg, 7,8 milliárd eurós beruházással.","shortLead":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió...","id":"20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1.jpg","index":0,"item":"ac55a4b2-d8cd-4bb5-bac6-231dba375afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","timestamp":"2025. június. 07. 10:03","title":"Ez a szuverenitás: 2025 végére saját felhőt kap Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni békediktátumot.","shortLead":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni...","id":"20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"9d956f09-8c31-4ea8-86cf-3c5bfdaf46d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 05. 19:08","title":"George Simion Trianonról: Magyarország csak azt veszítette el, amit erőszakkal elfoglalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","shortLead":"A cél az, hogy ez felkerüljön a betegtájékoztatóra is.","id":"20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96cbade3-a14b-4a15-9ef2-336421855f28.jpg","index":0,"item":"60bec5a8-97ff-4be0-8672-eabe9c89f8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ozempic-lehetseges-ritka-szovodmeny-europai-gogyszerugynokseg","timestamp":"2025. június. 06. 17:02","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint ritka esetben látásvesztéshez vezethet az Ozempic használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]