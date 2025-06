Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közúti Dakar-versenyző. ","shortLead":"Közúti Dakar-versenyző. ","id":"20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a.jpg","index":0,"item":"3665ab3d-e8f3-411c-b6a5-8b6085ec0a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","timestamp":"2025. június. 06. 10:29","title":"Őrült előzés a 8-ason: a padkán kerülte a sort a motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami tulajdonban lévő épület felújítására és berendezésére 300 millió forintot biztosított a kormány – értesült a HVG. Információink szerint tavaly november óta 25 millió forintot költöttek a ház ingóságaira. ","shortLead":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami...","id":"20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b.jpg","index":0,"item":"fa104562-1578-4c04-b754-17e86a35509b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Háromszázmillió forintból újították fel Sulyok Tamás lakhelyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","shortLead":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","id":"20250606_usa-icc-szankciok-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"7ece9980-d157-41ed-8a0e-7ede5e3bcc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_usa-icc-szankciok-birok","timestamp":"2025. június. 06. 05:16","title":"Az amerikai kormány szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Törvényszék négy bíráját az Egyesült Államok és Izrael ellen tett büntetőjogi lépések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b578d01-a131-4831-98e1-104d8b7e5995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Útnak indult a Red Bull Tetris verseny, amelyre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves. A döntőre december közepén Dubajban kerül majd sor.","shortLead":"Útnak indult a Red Bull Tetris verseny, amelyre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves. A döntőre december közepén...","id":"20250606_tetris-bajnoksag-red-bull-tetris-verseny-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b578d01-a131-4831-98e1-104d8b7e5995.jpg","index":0,"item":"8bb394fb-c13d-43c8-b896-57884c5e4982","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_tetris-bajnoksag-red-bull-tetris-verseny-dubaj","timestamp":"2025. június. 06. 17:03","title":"Szeretne Dubajba utazni? Itt a lehetőség, csak tetrisezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","shortLead":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","id":"20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac.jpg","index":0,"item":"4226ca4e-2886-460c-801c-2ab92a8dfaf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","timestamp":"2025. június. 06. 13:18","title":"Fellángolt egy határvita Thaiföld és Kambodzsa között, Bangkok magas szintű katonai művelettel fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","shortLead":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","id":"20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82.jpg","index":0,"item":"6b54b3a6-2e91-4060-b628-876d0f3a55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","timestamp":"2025. június. 07. 16:47","title":"Meghalt egy férfi a debreceni strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","shortLead":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","id":"20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"6267945f-3f11-48f1-a0f9-bd360ea5182e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","timestamp":"2025. június. 05. 22:09","title":"Elon Musk szerint Donald Trump érintett az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","shortLead":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","id":"20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"8e782e4e-d2d5-4acf-bc93-482fcf84098a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","timestamp":"2025. június. 05. 21:54","title":"Betiltotta a kormány a szivárványos zászló kitűzését az állami intézmények épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]