[{"available":true,"c_guid":"b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió lesz. Az új struktúrát az unió állampolgárai fogják irányítani és kizárólag az európai jogszabályok hatálya alá tartozik majd. A működtetéséhez a vállalat új európai szervezetet hoz létre németországi székhellyel. A projekt Brandenburgban valósul meg, 7,8 milliárd eurós beruházással.","shortLead":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió...","id":"20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1.jpg","index":0,"item":"ac55a4b2-d8cd-4bb5-bac6-231dba375afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","timestamp":"2025. június. 07. 10:03","title":"Ez a szuverenitás: 2025 végére saját felhőt kap Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","shortLead":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","id":"20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951.jpg","index":0,"item":"d6502b6a-065e-48bf-a103-07677be42538","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","timestamp":"2025. június. 08. 12:07","title":"A héten már két ember fulladt vízbe Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik azokra, akik szívesen töltik itt az időt: nagyon veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetükbe egy ártalmatlannak tűnő forrásból.","shortLead":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik...","id":"20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a.jpg","index":0,"item":"5303ed56-f9e5-4abe-ace7-b4e3b087e48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","timestamp":"2025. június. 07. 14:03","title":"Veszélybe kerülhet az, aki mászóterembe jár, de nem azért, amiért gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai oldalán. Egy breznóbányai férfi józan ésszel felfoghatatlan brutalitással végzett terhes feleségével és a két lánnyal. A Svitek-ügy az összes, utólag feltárt előzmény ismeretében is megemészthetetlen. ","shortLead":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai...","id":"20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5.jpg","index":0,"item":"c3bb0000-1582-429c-a6cf-c020f644caf9","keywords":null,"link":"/360/20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","timestamp":"2025. június. 07. 20:00","title":"Élete legintenzívebb szexuális élményét élte át, miközben fizikailag megsemmisítette a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf047fdb-1970-4417-8361-977a50dea7a2","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Kritikával illeti a baloldalt, amiért értékeit félredobva hozzájárult, hogy szavazói átpártoljanak a szélsőjobboldalhoz. Didier Eribon francia filozófus a fordulatot a családjában is megélte, ennek felismeréséről is szól a magyarul megjelent Visszatérés Reimsbe című könyve.","shortLead":"Kritikával illeti a baloldalt, amiért értékeit félredobva hozzájárult, hogy szavazói átpártoljanak...","id":"20250608_hvg-didier-eribon-interju-francia-filozofus-peremvideki-hangzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf047fdb-1970-4417-8361-977a50dea7a2.jpg","index":0,"item":"2ec603db-664d-4121-9c82-3504ad7a61e9","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-didier-eribon-interju-francia-filozofus-peremvideki-hangzavar","timestamp":"2025. június. 08. 10:30","title":"Tizenöt éve még furcsának hatott, hogy a munkások jobbra szavazzanak, ma ők a szélsőjobb bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bbe0a1-732b-4e88-bf92-cf5b32b377b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint jövőre pöröghet fel a magyar gazdasági növekedés.","shortLead":"A hitelminősítő szerint jövőre pöröghet fel a magyar gazdasági növekedés.","id":"20250607_Fitch-Egy-szazalek-sem-lesz-a-gazdasagi-novekedes-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bbe0a1-732b-4e88-bf92-cf5b32b377b1.jpg","index":0,"item":"78cfed00-013a-418b-98aa-07c1c6a10261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Fitch-Egy-szazalek-sem-lesz-a-gazdasagi-novekedes-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 07:03","title":"Fitch: Egy százalék sem lesz a gazdasági növekedés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is ellátogat, hogy visszaszerezze az Orbán Viktor tihanyi beszéde miatt csalódott erdélyi szavazók bizalmát.","shortLead":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is...","id":"20250607_Sulyok-Csiksomlyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97.jpg","index":0,"item":"370d96e2-26a2-463f-918d-9bd9f1db6b96","keywords":null,"link":"/360/20250607_Sulyok-Csiksomlyon","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Lépéshátrányban a határon túli szavazatokért: Sulyok Tamás Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni Magyarországon – röviden így foglalható össze Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter önfényező beszéde, amit elvileg kutatási adatokkal is altámasztott. Hogy milyenekkel, na, azt nem tudjuk.","shortLead":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni...","id":"20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87.jpg","index":0,"item":"c317204f-2e45-4e92-9895-5f825c41ad26","keywords":null,"link":"/360/20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","timestamp":"2025. június. 07. 10:30","title":"Hankó miniszter szerint csudajó fiatalnak lenni ma Magyarországon. De tényleg az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]