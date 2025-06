Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai a kitoloncolások miatt tüntetők ellen, akik kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg őket.","shortLead":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai...","id":"20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771.jpg","index":0,"item":"da20ff9d-6e31-423b-a441-cefb4924a313","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","timestamp":"2025. június. 09. 08:47","title":"A Nemzeti Gárda könnygázt és villanógránátokat vetett be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"86 éves volt.","shortLead":"86 éves volt.","id":"20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394.jpg","index":0,"item":"be75540a-6668-4ea3-babf-e492da350b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","timestamp":"2025. június. 09. 19:52","title":"Elhunyt Frederick Forsyth, A Sakál napja szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","shortLead":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","id":"20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"340bba2f-15b6-4650-8cda-3f4785bf194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","timestamp":"2025. június. 09. 18:53","title":"Tovább csúszik Kapu Tibor űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3db782-d075-4072-9bb8-66d5403c84bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő meg akarta tartani a babát.","shortLead":"A nő meg akarta tartani a babát.","id":"20250610_texas-abortusz-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb3db782-d075-4072-9bb8-66d5403c84bb.jpg","index":0,"item":"80bbae54-9199-438b-84a4-c0fe94f721a7","keywords":null,"link":"/elet/20250610_texas-abortusz-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 13:45","title":"Emberöléssel vádolnak egy texasi férfit, aki abortuszgyógyszert csempészett a barátnője italába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]