[{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési köre, és amíg kiderült, hogy Brüsszel felfüggeszti a túlzottdeficit-eljárást. Az államadósság-kezelő ezermilliárd forinttal növeli a devizatartozást – ha már az infláció miatt úgysem lehet engedni a forint leértékelődését.","shortLead":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi...","id":"20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"2e5deb2d-41ce-4836-8ad1-92c6cf9f76de","keywords":null,"link":"/360/20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","timestamp":"2025. június. 11. 06:30","title":"Az ipari brüsszelezés közben a kormány bevezeti az eurót – saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","shortLead":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","id":"20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf.jpg","index":0,"item":"3b79dfdc-8303-451c-bb4d-c1007738de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 17:09","title":"A lengyel parlament bizalmat szavazott Donald Tusk kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek nem összeegyeztethetők az isteni természetünkkel.","shortLead":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk...","id":"20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb.jpg","index":0,"item":"183663f8-90a1-4af1-b28f-ba4e9fcbaa83","keywords":null,"link":"/elet/20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","timestamp":"2025. június. 11. 09:33","title":"Jeszenszky Zsolt arról beszélt, hogy az apja hívta be az életébe azt a démoni erőt, amelyik el akarja pusztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik belőle: a vendég, a pénztárca és a szakács. A költségek növekedését a vendégek egyre kevésbé képesek megfizetni, javulásra pedig nincs kilátás.","shortLead":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik...","id":"20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb.jpg","index":0,"item":"0248857a-4ad8-43ae-bfb2-05cb2dd82412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","timestamp":"2025. június. 11. 14:07","title":"Tíz év alatt eltűnt a vendéglátóhelyek negyede Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]