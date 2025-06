Csütörtök délelőtt lezuhant az Air India Londonba tartó járata az indiai ahmadábádi Sardar Vallabhbhai Patel nemzetközi repülőtér közelében, a fedélzeten egyes információk szerint 242-en, más értesülések alapján 244-en voltak.

A balesetről több felvétel is kering a közösségi médiában. Az egyik videón úgy tűnik, valaki megörökítette a zuhanást elejétől a végéig.

First Visuals of #AI171 moments before it crashed. pic.twitter.com/1l3Jb6fzsR

A becsapódás utáni füstről is több felvétel készült:

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG