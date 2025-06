Cikkünk frissül.

Csütörtökön délelőtt lezuhant az Air India Londonba tartó járata az indiai ahmadábádi Sardar Vallabhbhai Patel nemzetközi repülőtér közelében.

Az Ahmadábádból a London-Gatwick repülőtérre tartó AI171 számú járatról van szó, amely helyi idő szerint 13 óra 38 perckor szállt fel.

A Boeing 787 Dreamliner típusú gép a város Meghani lakónegyedében zuhant le, hatalmas fekete füstfelhőt hagyva maga után.

Az indiai légiközlekedési hatóság közlése szerint 242 ember tartózkodott a fedélzeten, 230 utas, 2 pilóta, 10 légiutaskísérő volt. (Korábban egyes források 244 emberről is szóltak.)

A 230 utas közül 169-en indiai állampolgárok, 53-an brit állampolgárok, valamint 1 kanadai és 7 portugál állampolgárságú van köztük.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF