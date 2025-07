Egy svéd miniszter azt állítja, a belbiztonságtól tudta meg, hogy kamaszfia náci

A svéd migrációs miniszter, Johan Forssell csütörtökön elismerte: az a „szélsőjobboldalon aktív” személy, aki az Expo nevű rasszizmusellenes szervezet szerint egy meg nem nevezett miniszter közeli hozzátartozója, az ő 16 éves fia.

A BBC tudósítása szerint Forssell azt mondta: egészen addig nem tudott arról, hogy mit művel a fia, amíg néhány héttel ezelőtt a svéd belbiztonsági szervek nem keresték fel ezzel kapcsolatban. A miniszter közölte: minden eljárásrendet betartott az üggyel kapcsolatban és nem mond le. „Talán sok szülő át tudja érezni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mit csinálnak a gyerekeik a közösségi médiában” – nyilatkozta.

Az Expo múlt héten számolt be arról, hogy egy kormánytag közeli rokona együttműködött a betiltott neonáci Északi Ellenállási Mozgalom nevű csoport egy tagjával. Az antirasszista szervezet szerint a hivatkozott személynek két másik szélsőséges szervezethez is köze volt, az egyiknek tagokat is toborzott.

Forssell, aki a tudósítás szerint nyíltan bírálta a politikai szélsőségességet, és a szülői felelősség fontosságát hirdette a bűnözésbe keveredett fiatalok esetében, most azt mondta, hogy a gyermekének védelme érdekében nem foglalkozott nyilvánosan a vádakkal, amikor tudomást szerzett róluk. Elmondta, hogy ő és felesége „hosszú és fontos beszélgetést” folytattak fiukkal, aki mélyen megbánta tettét és megszakította a kapcsolatot a szélsőségesekkel. Elárulta, hogy a belbiztonsági szolgálat szerint a fia tevékenysége főként a közösségi médiában zajlott, és nem nyomoznak ellene bűncselekmény miatt.

Ulf Kristersson miniszterelnök azt mondta, töretlen a bizalma miniszterében. „Azt gondolom, Johan Forssell úgy viselkedett, ahogy egy felelős szülőnek kell, amikor megtudja, hogy a fia rosszat tett és rossz társaságba keveredett” – közölte.

Vannak azonban, akik Forssellt és a svéd kormányt azzal vádolják, hogy kettős mércét alkalmaz és szemet huny, ha a szélsőségesek elleni fellépésről van szó. Az ellenzéki Baloldali Párt közölte, hogy a nyári szünet után parlamenti bizottság elé idézi a minisztert. Kristersson 2022 óta hatalmon lévő kormányát korábban is bírálták azért, mert együttműködött a Svéd Demokraták nevű, náci szimpatizánsok által létrehozott radikális bevándorlásellenes párttal.