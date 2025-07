Izraeli tankok nyomultak be túszok után kutatva a Gázai övezet déli részére

Először nyomultak be izraeli tankok hétfőn a Gázai övezet középső részén fekvő Deir al-Balah városába, ahol feltehetőleg még életben lévő izraeli túszokat tart fogva a Hamász – írja a Reuters.

A hadművelet aggodalmat keltett a túszok hozzátartozóiban, akik magyarázatot követelnek a hadseregtől arra, hogyan kívánják megvédeni szeretteiket. Izraeli források szerint az ötven, Gázában tartott túsz közül legalább húszan lehetnek életben.

A Hamász által irányított gázai egészségügyi hatóságok arról számoltak be, hogy legalább három palesztin meghalt, és több civil is megsebesült, miután tanklövedékek csapódtak be nyolc lakóházba és három mecsetbe a térségben. A támadás miatt több tucat család menekült el nyugat felé, a tengerparti övezetekbe, de hétfő reggel egy izraeli légicsapás ott is legalább öt ember életét oltotta ki, köztük két gyerekét is.

Több helyszínen tűz ütött ki az izraeli légicsapás után Deir al-Balah városában Anadolu via AFP / Ali Jadallah

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hivatalosan nem kommentálta az eseteket, de a közleményük szerint a hadsereg „nagy erővel folytatja a Hamász harci képességeinek és terroristalétesítményeinek megsemmisítését”.

Az IDF vasárnap azonnali evakuálásra szólította fel a Deir al-Balah városában menedéket kereső lakosokat, akiket a Földközi-tenger partján lévő al-Mawasi felé terelnek – ebből már következtetni lehetett arra, hogy a hadsereg szárazföldi támadásra készül.

Legalább 67 segélyre váró palesztint ölt meg az izraeli hadsereg Gázában Vasárnap az izraeli hadsereg evakuálási parancsot adott ki Gázára.

A nyitókép forrása: Jack GUEZ / AFP