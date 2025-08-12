Egy új felmérés szerint az AfD a legnépszerűbb párt Németországban

Az Alternatíva Németországért (AfD) lett az ország legnépszerűbb pártja egy kedden közzétett, a Forsa Intézet által végzett közvélemény-kutatás szerint, ugyanis a németek 26 százaléka szavazna rájuk, míg Friedrich Merz német kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) csak 24 százalékos támogatottággal bír, írja a Politico.

Az AfD, amit több mint tíz évvel ezelőtt alapítottak, az első években rendszeresen egy számjegyű eredményeket ért el a szövetségi és tartományi választásokon. A pártot, ami nemrég a betiltás küszöbére került, Alice Weidel áll, és úgy tűnik, a politikus jó kapcsolatot ápol Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral.

A Forsa felméréséből az is kiderült, hogy miközben Merz olyan külpolitikai kérdésekre koncentrál, mint az ukrajnai háború és Európa kapcsolata Donald Trump elnökkel, egyre nagyobb bajba kerül otthon, ugyanis a megkérdezettek 67 százaléka azt állítja, hogy „nem elégedett” a teljesítményével, amit hivatalba lépése után nyújtott. Hozzá kell tenni, hogy a Politico összesítése szerint a CDU – ha csak kevéssel is, de – vezet az AfD előtt, igaz, a Bundestag legnagyobb ellenzéki pártja valóban egyre népszerűbb.

A Politico a német közvéleménykutatás kapcsán megjegyzi azt is, a jobboldali populista pártok az elmúlt években Európa-szerte jó eredményeket értek el a választásokon, és mivel Nagy-Britanniában Nigel Farage Reform UK pártja is nagy népszerűségnek örvend, illetve a szintén szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés is vezet Franciaországban, az új felmérés valószínűleg nagy fejfájást okoz majd egyes európai politikusoknak. A következő szövetségi választásokat Németországban egyébként négy év múlva, vagyis 2029-ben tartják.