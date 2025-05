Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","shortLead":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","id":"20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2.jpg","index":0,"item":"444df994-3443-447e-832e-9d8b708937ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","timestamp":"2025. május. 05. 15:16","title":"A Radio Free Europe című lemezének újrakiadásával támogatja az R.E.M. a Szabad Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad az eddigi cégstruktúra.","shortLead":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad...","id":"20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"4a7d83de-5580-4752-a86e-61fdd8de044e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","timestamp":"2025. május. 06. 12:03","title":"Visszavonulót fújt az OpenAI, egyelőre marad nonprofit a ChatGPT fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás mértéke. ","shortLead":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás...","id":"20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"d60b600e-fc71-4338-86ac-892b66e9ca14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","timestamp":"2025. május. 05. 12:03","title":"Drágul az Xbox, a játékok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell valósítani. ","shortLead":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell...","id":"20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59.jpg","index":0,"item":"0979de02-fd39-4982-ba7e-68216a65b2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","timestamp":"2025. május. 05. 08:34","title":"Több mint 3 milliárd forintot költenek az augusztus 20-i tűzijáték szervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","shortLead":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","id":"20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948.jpg","index":0,"item":"6781a4e3-a7c5-4c2a-bbe8-ac40bfc4f914","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Itt vannak a magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5272459a-b2eb-491a-944e-b9770f0dfd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki érti és ismeri a magyar irodalmat, annak a történelmi események irodalmi feldolgozásairól szóló esszével nem lehetett gondja.","shortLead":"Aki érti és ismeri a magyar irodalmat, annak a történelmi események irodalmi feldolgozásairól szóló esszével nem...","id":"20250505_magyarerettsegi-masodik-resz-szaktanar-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5272459a-b2eb-491a-944e-b9770f0dfd72.jpg","index":0,"item":"c93bc635-5ad8-4d73-b5c2-a4b28ad7b6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyarerettsegi-masodik-resz-szaktanar-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 11:30","title":"A szaktanár szerint a magyarérettségi második része „csemege az irodalom kedvelőinek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","shortLead":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","id":"20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458.jpg","index":0,"item":"4fee0ebb-9e58-4d1c-8e57-c2d05618b99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","timestamp":"2025. május. 05. 08:49","title":"Egy hét alatt 10 milliós bírságot termelnek a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]