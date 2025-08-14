Pakisztán önálló rakétaerőt hoz létre az Indiával történt újabb konfliktusa után

Pakisztán önálló rakétaerőt hoz létre szárazföldi hadseregén belül – jelentette be az ország miniszterelnöke három hónappal azután, hogy Pakisztánnak újabb katonai konfliktusa volt Indiával.

Sehbaz Sarif az új egység létrehozását az ország függetlensége évfordulójának alkalmából tartott ünnepi rendezvényen jelentette be. „Ez az egység korszerű technológiát kap” – áll a hivatala által kiadott közleményben.

Egy magas rangú biztonsági tisztviselő szerint az új katonai alakulat saját parancsnokságot kap a szárazföldi hadseregen belül, és ez „nyilvánvalóan az indiai fenyegetés miatt van”.

Az indiai külügyminisztérium szóvivője újságírói kérdésre így reagált erre: „Jól ismert módszer a pakisztáni vezetés részéről, hogy időről időre India-ellenes hangulatot kelt, amivel valójában saját kudarcaikat próbálják leplezni”.

A nukleáris fegyverrel rendelkező két ország évtizedek óta folyamatosan fejleszti katonai képességeit, rivalizálásuk a brit uralom alóli, 1947-es felszabadulásuk óta tart. A feszültség idén áprilisban ismét kiéleződött közöttük, miután Kasmír indiai részében meghalt 26 civil egy támadásban. Ezért az indiai vezetés Pakisztánt teszi felelőssé, de Iszlámábád tagadja érintettségét.

A májusban kirobbant összecsapásban mindkét fél bevetett rakétákat, drónokat és vadászgépeket. A két ország a függetlenségük óta vívott három háborújuk közül kettőt a vitatott hovatartozású Kasmírért folytatott, amely felett mindketten csak részben gyakorolnak ellenőrzést, de teljes egészében maguknak követelik.