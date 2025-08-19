Az EESZT-leállás után vészforgatókönyvet kell készíteniük a gyógyszerellátásban érintett szakmai szervezeteknek

Rendkívüli bizottsági ülést hívtak össze a Belügyminisztériumban.

Bő egy héttel ezelőtt elérhetetlenné váltak az online állami rendszerek. A legnagyobb fennakadást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) korlátozott hozzáférhetősége okozta, másfél nap kellett, mire helyreállt a rend.

A történtek után összehívták a Belügyminisztériumban működő gyógyszerészeti munkacsoportot. A rendkívüli ülést Bidló Judit helyettes államtitkár vezette, az EESZT, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium képviselői vettek részt rajta – írja a Népszava.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a meghívottak az ülésen feladatokat kaptak. A jelen lévő informatikusokat például arra kérték, nézzenek utána, miként lehetne a korábban is előforduló, az E-tér elérhetőségét átmenetileg korlátozó hibákat kiküszöbölni, a szakmai szervezetek képviselőitől pedig a saját területüket érintően várnak forgatókönyveket arra, hogy egy hasonló leálláskor miként lehetne alternatív eszközökkel biztosítani a lakosság gyógyszerellátását.

Mint korábban írtuk, az augusztusi leálláshoz hasonló májusban és júliusban is tapasztalható volt. 

