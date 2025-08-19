Politico: A Fehér Ház Budapestre szervezné Trump, Putyin és Zelenszkij találkozóját

Az amerikai titkosszolgálat több helyszínt is felmért a találkozó lehetséges helyszíneként.

A Fehér Ház Budapestet nézte ki a Donald Trump amerikai, Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti háromoldalú találkozó helyszínéül – írja a Politico. A lap szerint a helyszínválasztásban szerepet játszott Donald Trump közeli személyes viszonya Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Az amerikai titkosszolgálat több helyszínt is felmért a találkozó lehetséges helyszíneként, de a Politicónak két forrás is úgy nyilatkozott, hogy Budapest kezd kirajzolódni az első számú esélyesként. Vlagyimir Putyin a hírek szerint Moszkvát preferálná, míg Emmanuel Macron francia elnök Genfet szerette volna a találkozó helyszínéül. Svájc azóta jelezte: készek biztosítani a tárgyalás helyszínét, nem tartóztatnák le Putyint, noha tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely körözést adott ki ellene.

Ukrajna számára Budapest kellemetlen emlékeket elevenítene fel, hiszen itt írták alá 1994-ben is a budapesti memorandumot, amelynek elviekben Oroszország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság garantálta Ukrajna függetlenségét és területi épségét, amiért cserébe a korábbi szovjet tagállam lemondott a nála tárolt atomfegyverekről. Oroszország 2014-ben a dokumentumot semmibe véve megtámadta Ukrajnát és magához csatolta a Krím félszigetet. De Zelenszkij alighanem a magyar kormány Ukrajna-ellenes kampánya miatt is el tudna képzelni ideálisabb helyszínt a csúcstalálkozóhoz.

