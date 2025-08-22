„Egy csapda, amibe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk” – mondta az ukrán területek feladásáról az EU külügyi főképviselője

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerint Ukrajna beleszalad Putyin csapdájába, ha a béketárgyalások részeként átenged területeket Oroszországnak – árulta el a BBC-nek.

A képviselő szerint a Kreml által elfoglalt területek átadása nem jelent valódi megoldást, és az EU nem szabad, hogy ebbe a csapdába sétáljon. Az Ukrajna keleti részén fekvő Donbaszra vágyik Putyin leginkább, a régió évek óta konfliktus sújtotta terület, és a harcok miatt 1,5 millió ukrán kényszerült elmenekülni onnan. Ukrajna eddig következetesen elutasította, hogy a térséget béke fejében átadja Moszkvának, míg Donald Trump amerikai elnök szerint elengedhetetlen a területcsere.

Miért pont Donbasz kell ennyire az oroszoknak Ukrajnából, és miért tűnik rossz ötletnek átengedni nekik? A nagyorosz birodalmi gondolattól kezdve a gazdasági és nagystratégiai célokon át a felelősségre vonástól való félelemig számtalan oka van annak, amiért Putyin nem engedheti meg magának, hogy ne birtokolja Donyecket és Luhanszkot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máshol kész lenne területi engedményeket tenni az ukránoknak, akik számára Donbasz átadása is végzetes lehet.

Kallas hangsúlyozta, hogy a legjobb biztonsági garancia egy erős ukrán hadsereg, és valós, kézzelfogható segítség az uniótól. Az EU több vezető országa, köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Finnország hétfőn részt vett a Fehér Házban tartott tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, röviddel azután, hogy Trump találkozott Vlagyimir Putyinnal Alaszkában.

Kallas szerint a Putyin által elért eredmények, például, hogy Trump nem sújtotta további szankciókkal, csökkentik az orosz elnök érdeklődését a béketárgyalások iránt. Csütörtökön Zelenszkij is arról beszélt, hogy Oroszország továbbra sem akarja befejezni a háborút. Ukrajna nyugati partnereit arra kérte, hogy 7–10 napon belül tisztázzák, mely ország, milyen biztonsági garanciát tud vállalni.

Az ukrán elnök teljesen nyitott egy találkozóra Putyinnal, azonban szerinte Moszkva részéről egyelőre nincs jele annak, hogy valóban tárgyalni akarnának.

A nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP.