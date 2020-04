A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az USA-ban 1996-ban fogadták el az élelmiszerek minőségének biztosítására hozott törvényt (FQPA), ennek értelmében a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) felülvizsgálta az élelmiszereknél engedélyezett növényvédőszerek használatát. 2006-ig több mint 270 különböző vegyi anyagot tiltottak be, vagy korlátozták a használatukat. Az amerikai járványvédelmi központ (CDC) szerint tízből csak egy amerikai eszik elegendő gyümölcsöt és zöldséget, így nagyszabású kampányokat folytatnak az egészséges étkezés népszerűsítéséért. A gond ezzel csak az, hogy egy nonprofit szervezet szerint még így is túl sok növényvédőszer-maradvány található az ott kapható zöldségekben és gyümölcsökben.

2018-ban például a nonprofit Environmental Working Group (EWG) arra hívta fel a figyelmet, hogy gyomirtó van az amerikai gyerekeknek szánt gabonapelyhek nagy részében és hogy bizonyos kozmetikumok, így a szempillaspirálok a szervezetre káros politetrafluoretilént, azaz teflont tartalmaznak.

A szervezet 2004 óta minden évben közzéteszi a „Dirty 12” (vagyis piszkos tizenkettő) és a „Clean 15” (tiszta tizenöt) listát: típusonként több tízezer zöldségből és gyümölcsből vett mintánál azt vizsgálják, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyek termesztéséhez sok rovarirtószert használnak, amelyek a fogyasztók egészségére is károsak lehetnek. Ezek esetében arra hívják fel a figyelmet, hogy a vásárlók organikusat keressenek ezekből, a tiszta élelmiszereket pedig fogyasszák bátran.

Az idei piszkos 12:

eper spenót kelkáposzta nektarin alma szőlő őszibarack cseresznye körte paradicsom zeller burgonya

És a tiszta 15:

avokádó édeskukorica ananász hagyma papaja édesborsó padlizsán spárga karfiol sárgadinnye brokkoli gomba káposzta mézdinnye kivi

Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy más a mezőgazdaságban használt vegyianyagok típusa és megengedett mértéke az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban. Az EWG listáját egyébként folyamatosan éri kritika a módszertan oldaláról és amiatt is, hogy organikus termékeket kínáló cégek is a támogatóik között vannak, így azokat a vegyi anyagokat nem vizsgálják, amelyeket ebben a szegmensben használnak. Az is kérdésként merül fel, hogy az alaposan megmosott gyümölcsök és zöldségek fogyasztása ellensúlyozza-e a vegyi anyagok maradványainak hatását. Az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerint az EWG listáján szereplő vegyianyagok mértéke elfogadható, a szervezet azonban a hatóság álláspontját és mérési módszereit nem tartja megbízhatónak.