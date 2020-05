Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48986a6-0686-4656-9ed1-473b9242bae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","timestamp":"2020. május. 10. 12:03","title":"Ez történt: bejárta a netet a vizsgán puskázásra átalakított számológép videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják el, a következő lépés a koronavírus ellen hatásosnak hazudott oltóanyag vagy gyógyszer lehet.","shortLead":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják...","id":"20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ef66-bb9e-4e29-9599-4c05b0d56a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","timestamp":"2020. május. 11. 10:29","title":"Interpol: Bűnözők hamis koronavírus-gyógyszerekkel áraszthatják el a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Egy ember megsérült a balesetben.","id":"20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f8c8f2-1792-4c9a-8fcf-2a812870180a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felborult_egy_rendorauto_a_Varosmajorban","timestamp":"2020. május. 10. 10:46","title":"Felborult egy rendőrautó a Városmajorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83177c8f-75e2-4e30-b36f-92efee3a942d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A válások a legritkább esetben történnek derült égből villámcsapás jelleggel. 