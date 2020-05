Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetőség adott, úgyhogy meg is spóroltak maguknak 200 millió forintnyi önerőt.","shortLead":"A lehetőség adott, úgyhogy meg is spóroltak maguknak 200 millió forintnyi önerőt.","id":"20200515_felcsut_foci_tao_tamogatas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831582e4-4cb9-4136-b9f8-2fd5ef9cd2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_felcsut_foci_tao_tamogatas_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 15. 08:20","title":"Csak az adófizetők pénzéből építkeznének Felcsúton – hála a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos amerikai politológus a HVG-nek. Szerinte Orbán Viktor üzleti köre számára nehéz időszak következik, amelyben nem tudják korlátlanul növelni vállalatcsoportjaikat a magyarországi külföldi cégek kárára. Bremmer állítja: Európában nem a magyar kormányfő a rendkívüli, hanem az unió képtelensége, hogy vele kezdjen valamit.","shortLead":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos...","id":"202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ce762-3faf-412a-845e-42618334ad32","keywords":null,"link":"/360/202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","timestamp":"2020. május. 15. 11:30","title":"Ian Bremmer: Ami eddig eltartotta Orbán körét, az nem lesz elég a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","shortLead":"Csütörtöktől szombatig közel 4 millió maszk érkezett Kínából Magyarországra.","id":"20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe4a9b-e89a-40a6-826b-f80751ecda4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Eddig_szaz_gep_131_millio_maszk_es_3000_lelegeztetogep_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. május. 16. 13:36","title":"Eddig száz gép, 131 millió maszk és 3000 lélegeztetőgép érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","shortLead":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","id":"20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e69ff-72b5-4317-81de-67b8e2b6cd3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 18:17","title":"Renner: Hát, ha csak ennyi, akkor még meg is éri hamisan tanúzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","shortLead":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","id":"20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfe00b-668c-4bca-9c2a-c32f6bf1daf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","timestamp":"2020. május. 16. 11:11","title":"Román férfi ölhette meg ismerősét Balástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb lapkakészlet, a Dimensity 800 továbbfejlesztett változata lehet.","shortLead":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb...","id":"20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb985ef8-b0a4-4724-8588-bb8fc174cce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","timestamp":"2020. május. 16. 15:03","title":"Tényleg nem pihen: újabb 5G-s lapkakészletet mutat be a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán kevésbé él meg rajta a vírus, mint egy átlagos ruhadarabon.","shortLead":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán...","id":"20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813ff86-11da-4264-ab95-86f24f270b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 15:03","title":"Rézből szőttek kabátot, mert ellenálló lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","shortLead":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","id":"20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e20ecc7-bbb3-4a98-a973-65f1b4be4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","timestamp":"2020. május. 15. 05:41","title":"Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]