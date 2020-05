Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","shortLead":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe6f0af-4133-43dd-80fe-8686d2f8603c","keywords":null,"link":"/elet/20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","timestamp":"2020. május. 15. 18:06","title":"Próbababák, plüsspandák és üvegházak – kreatívan készülnek az újranyitásra a világ éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","shortLead":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","id":"20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f157ab38-9059-405f-9f08-eb5101991809","keywords":null,"link":"/cegauto/20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","timestamp":"2020. május. 16. 06:41","title":"Nagyezsda újra felbukkant: eladó egy történelmi jelentőségű magyar Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","shortLead":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","id":"20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b2e40-24ee-454c-80c3-24a77ac80b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","timestamp":"2020. május. 15. 14:14","title":"Rendőrség: Nem terjesztett rémhírt ifj. Lomnici, az MTI adott hatásvadász címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","shortLead":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b0f3-e31b-4847-a371-993c81eba9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","timestamp":"2020. május. 16. 10:51","title":"Bírság járhat Szerbiában annak, aki nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","shortLead":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","id":"20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27c9e0-bd2d-4d24-a6df-68de5f194517","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","timestamp":"2020. május. 16. 07:02","title":"Olaszország június elején megnyitja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","shortLead":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","id":"20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859dccd-66da-43b0-ae76-f6d0e0dba018","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 11:55","title":"WHO: Télen visszatér a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]